Bräunlingen Niederwiesen: Eine ganze Straße wird verlegt

Die Firma Straub Verpackungen/Wellstar plant ein Hochregallager sowie ein Logistikzentrum. Dazu wird im Gewerbegebiet die Straße "In Niederwiesen" umgelegt

Die Wirtschaft läuft im alten Zähringerstädtchen mit den Stadtteilen derzeit sehr gut, was unter anderem die Steigerung der Arbeitsplatzzahlen auf rund 2500 Beschäftigte und die Gewerbesteuereinnahmen von rund sieben Millionen Euro zeigen. Auch das große Interesse am Neugewerbegebiet Niederwiesen II, auf dem noch in diesem Jahr die ersten Firmen die Bagger und Baumaschinen anrollen lassen, unterstreicht die gute aktuelle Wirtschaftslage, auch in Bräunlingen.

Etliche Firmen benötigen, um ihre Produktion zu erweitern, die Verwaltungen zu vergrößern oder den Logistikbereich weiter auszudehnen neue Gewerbeflächen. Um diese in der für sie notwendige Größe zu schaffen, nehmen die Firmen Kosten und auch Umlegungen in Kauf, darunter den Abriss von Häusern oder den Zukauf von Flächen, damit die Expansionsvorhaben gut umgesetzt werden können.

Dass jedoch dazu auch die Verlegung einer Straße und der Eingriff in einen Hochwasserdamm gehört, ist auch in Bräunlingen bisher einmalig. Die Firma Straub Verpackungen/Wellstar will noch in diesem Jahr im hinteren Bereich des Gewerbegebietes "Niederwiesen I" ein Hochregal sowie ein Logistikzentrum bauen, wozu eine Ausdehnung in den Dammbereich und eine Straßenumlegung der Straße "In Niederwiesen" notwendig ist.

Eine Änderung des Bebauungsplanes durch die Behörden ist bereits genehmigt und der Ermächtigung für die Vergabe von Bauleistungen wurden vom Gemeinderat inzwischen zugestimmt.

"Die zwei grundlegenden Maßnahmen Straßenverlegung und Dammeingriff gehören mit dazu, dass das Gesamtkonzept des geplanten Hochlagers und Logistikzentrums erst möglich wird und funktionieren kann", sagt Straub-Geschäftsführer Steffen Würth. Die Kosten der Baumaßnahmen übernimmt die Firma Straub, die auch einige Vorgaben des Naturschutzes, dabei unter anderem den Einfriedungen, der Gestaltung der Hof- und Freiflächen, der Entwässerung von Schmutz- und Regenwasser, sowie dem sparsamen und schonenden Umgang mit dem Grund und Boden beachten muss.

Auch der Hochwasserschutz wird bei dem Projekt mit eingeplant, denn die Gefahren, die bei einem extremen Hochwasser auftreten können, werden durch eine entsprechend angepasste Bauweise berücksichtigt.