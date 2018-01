Bräunlingen Neue Ideen für die Partnerschaft mit Bannewitz

Bürgermeister Micha Bächle will Zusammenarbeit mit Bannewitz stärken. Der Tourismus könnte ganz neue Möglichkeiten bieten.

Drei Wochen – drei Treffen: "Die Partnerschaft zwischen Bräunlingen und Bannewitz steht auf einem soliden Fundament, das ich weiter stärken will", sagt Bürgermeister Micha Bächle. So war die Abordnung aus der sächsischen Partnerstadt zur Verabschiedung von Jürgen Guse und bei der Amtseinführung von Micha Bächle. Diese hat nun auch erstmals die Partnerstadt besucht und dabei viele Gemeinsamkeiten, aber auch etliche Unterschiede entdeckt.

Und das nicht nur in der Größe der Städte – denn Bannewitz hat 11 000 Einwohner und sogar zwölf Ortsteile und Bräunlingen 6000 Einwohner und fünf Orsteile. "Aber der Bräunlinger Haushalt ist wesentlich größer und die Gewerbesteuer ist in Bräunlingen sogar drei Mal höher", erklärt Bächle. Während Bräunlingen seinen Neujahrsempfang in der sanierten Stadthalle ausrichtet, nutzt Bannewitz dafür die Halle eines Unternehmens. Aber: Gerade auf dem Gebiet, in dem Bräunlingen in den vergangenen Jahren viel getan hat, und worauf man besonders stolz ist, weist Bannewitz noch ganz andere Zahlen auf: der Kinderbetreuung. Während Bräunlingen in den Kindergärten und der Schulkindbetreuung zusammengerechnet ungefähr 380 Plätze bietet, hat Bannewitz 1100 Betreuungsplätze für Kinder bis elf Jahre. Da zeigt sich der Bräunlinger Bürgermeister beeindruckt.

Und nicht nur das, sondern auch die Hilfsbereitschaft, die die Bannewitzer an den Tag legen. Zu Beginn des Jahres brannte das Haus einer fünfköpfigen Familie bis auf die Grundmauern nieder. Die Bewohner schliefen zu diesem Zeitpunkt. Doch die Nachbarn zögerten nicht lang, um sie zu wecken und sie zu retten. Nicht nur, dass dieser Einsatz beim Neujahrsempfang im Mittelpunkt stand und geehrt wurde, nein auch mit einer großen Spendenaktion wird die Familie unterstützt. Das hat auch Bächle aufgegriffen und seine Bürger ebenfalls aufgerufen: "Es haben auch schon einige gespendet."

Und wie geht es nun mit der Partnerschaft weiter? Ein Symbol für die Zukunft ist das Geschenk, das Micha Bächle seinem Bannewitzer Kollegen Christoph Fröse überreicht hat. "Die zwei Hanselrollen aus Bräunlingen stehen wie meine Person für ein neues Element, aber auch gleichzeitig für Kontinuität. Denn mein Vorgänger Jürgen Guse hatte bereits vor einiger Zeit die Larve dazu geschenkt. Beides gehört zusammen zum Bräunlinger Stadthansel", erklärt Bächle.

Und neue Ideen für die Zusammenarbeit gibt es bereits auch: Denn gerade im Bereich Tourismus würden sich neue Möglichkeiten bieten. So könnten Bannewitzer in Bräunlingen Urlaub machen und anders herum – schließlich fährt auch viermal stündlich der Bus ins benachbarte Dresden. Und über die Möglichkeiten wird sich Anna Welke, Sachgebietsleiterin Amt für Tourismus, Kultur und Sport, auf der Tourismusmesse in Dresden nach Möglichkeiten, die sich dort bieten, umschauen. "Wir werden so die Partnerschaft viel breiter aufstellen", erklärt Bächle.