Bräunlingen Näh-Nacht in Bräunlingen: In kurzer Zeit zum eigenen Unikat

Näh-Nacht in Bräunlingen: In kurzer Zeit zum eigenen Unikat

Die Näh-Nacht in der Volkshochschule ist ein Erfolgsmodell und bereits zum zweiten Mal ausgebucht. Dabei erstellen die Teilnehmer innerhalb weniger Stunden ein komplettes Kleidungsstück selbst

Emsiges Treiben von 28 Frauenhänden die mit Stoffen hantieren füllt den Volkshochschule- (VHS) Handarbeitsraum im Bildungs- und Betreuungszentrum. Während durch die offenen Fenster die Abendlieder der Amseln tönen, rattern an den Arbeitstischen die Nähmaschinen, die dafür Sorgen, dass an diesem Abend eine kreative Näharbeit fertiggestellt wird, die sich sehen lassen kann. Es ist die zweite "Näh-Nacht" der VHS, die sofort ausgebucht war. "Das Nähen eigener und individueller Kleidungsstücke in unseren Kursen boomt seit gut drei Jahren wie schon lange nicht mehr", bestätigt die VHS-Außenstellenleiterin Sabine Spieß, die sich an diesem Abend selbst ein schickes Kleid näht.

Noch vor einigen Jahrzehnten nähten die Frauen aus der Not heraus ihre Kleidung selbst. Die wurde dann oft an weitere Generationen vererbt. Man kürzte Vorhandenes, änderte es ab, machte weiter oder enger und frischte es mit fantasievollen Details auf. Einfach weil das Geld fehlte, um sich ständig neue Klamotten zu kaufen.

Die Teilnehmerinnen haben freie Hand

In der Näh-Nacht wird ein Kleidungsstück nach eigenen Vorstellungen und Wünschen angefertigt. "Dabei ist es völlig egal, was unter den Händen der Frauen entsteht. Das kann ein Kleid, eine Bluse, ein Mantel, eine Hose oder was ganz anderes sein. Wichtig ist, dass jede Frau an diesem Abend ein fertiges Stück mit nach Hause nehmen kann", sagt die Kursleiterin Ursula Gehringer, die als versierter Coach für Kunst und Kreativität mit Rat und Tat zur Seite steht. Ein gutes Dutzend Frauen aus der gesamten Region (eine Teilnehmerin kommt sogar aus Neustadt) werden von ihr angeleitet und unterstützt. Ob beim Zuschneiden, Heften, Nähen oder bei der ersten Anprobe – Ursula Gehringer sagt, wie es geht und gibt wertvolle Tipps wie man es am besten hinkriegt. "Wenn der Stoff stimmt, ist nichts zu schwer", lautet ihre Devise.

Alle Teilnehmerinnen haben Näh-Erfahrung, viele waren bei der ersten Näh-Nacht schon dabei: "Das kreative Handarbeiten in der Gruppe, der gemeinsame Austausch im Gespräch und die tollen Ergebnisse des Abends machen die fantastische Atmosphäre dieser Veranstaltung aus, das wird von allen geschätzt", bestätigt Sabine Spies. Nach Hause gegangen wird erst, wenn alle ihr individuelles Kleidungsstück oder Näh-Werk fertiggestellt haben. Beim ersten Kurs war das um drei Uhr nachts, so lange waren die Frauen mit Begeisterung dabei und so mancher Ehemann wurde dann noch geweckt um das gute Stück an seiner Frau zu bewundern.

Die Teilnehmerinnen bringen ihre ausgesuchten Stoffe und Zubehör selbst mit, die meisten auch ihre eigene Nähmaschine. Milena Rinek ist mit 18 Jahren die jüngste Teilnehmerin und hat einen Korb voll Klamotten mitgebracht, die zu Hause in der Ecke auf Änderungen warten. Sie kürzt, ändert, bessert aus und macht aus einer Hose einen Rock. Und ist am Ende genauso stolz auf ihr Werk wie alle anderen Frauen.