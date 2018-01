Bräunlingen Martin Friedrich übernimmt Narrenzepter in Döggingen

Narren tagen im Clubhaus. Lokalfasnet in gewohntem Rahmen

Döggingen (mi) Alle fasnachtlichen Fäden laufen heuer bei Zunftmeister Martin Friedrich zusammen, nachdem er in der gut besuchten Narrenversammlung im Clubhaus des Sportvereins das Zepter des Narrenvaters von Hendric Schneider übernahm. Denn trotz des bevorstehenden Narrentreffens soll die örtliche Fasnacht nicht zu kurz kommen. Unter dem Motto "Als wir noch Kinder waren" wird der Fasnachtsmontagsumzug in Döggingen stehen. Mit großer Mehrheit entschied sich die Versammlung für dieses Motto. Ansonsten will man am gewohnten Ablauf festhalten. Nur das Aufstellen des Narrenbaums am Schmutzige Dunschdig wird entfallen, da der Baum bereits im Rahmen des Narrentreffens aufgestellt wird. Mit dem traditionellen Wecken fällt der Startschuss, Kinderumzug, Mini-Playback-Show, Hemdglonkerumzug und Hexenball sind Fixpunkte des ersten Fasnachtstages. Bunter Abend am Sonntag, Umzug und Preismaskenball am Montag und der Ausklang mit der Straßenfasnacht am Dienstag halten die Narren auf Trab. Zunftmeister Martin Friedrich erinnerte daran, Versicherungsfälle unverzüglich zu melden und sich bei den Umzugswagen an die gesetzlichen Sicherheitsvorgaben zu halten.