Bräunlingen Magie verblüfft das Publikum in der Bräunlinger Stadthalle

Magie verblüfft das Publikum in der Bräunlinger Stadthalle

In Gruppen standen die Zuschauer nach der Veranstaltung vor der Bräunlinger Stadthalle und diskutierten. Denn die vier Magier, die im Rahmen der Reihe "Löwenstarke Veranstaltungen" im mit fast 200 Besuchern ausverkauften kleinen Saal aufgetreten waren, verblüfften ein ums andere Mal das Publikum. Und nebenbei hatte man sich köstlich amüsiert.

Vier unterschiedliche Charaktere sorgten in der über zweistündigen Show für jede Menge Abwechslung, fesselten das Publikum und banden Freiwillige immer wieder mit in das Geschehen ein. Da ist Christopher Köhler, der Showman und Moderator, eine Plaudertasche, der sich auch nicht scheute, faulen Zauber geplant mit einzubauen und dann offenzulegen, aber dann doch mit Zaubertrick zu faszinieren. Bereits nach wenigen Minuten hatte er das Bräunlinger Publikum mit seinem losen Mundwerk fest im Griff, spielt damit. Ein 20-Euro-Schein wurde zu Konfetti verarbeitet und tauchte dann im unversehrt im Geldbeutel des Besitzers wieder auf.

Mystisch und geheimnisvoll war Swann, "der Maskierte". Mit einer weißen Maske, begleitet von passender Musik und Lichteffekten bewegte er sich über die Bühne, ließ Dinge verschwinden und wieder auftauchen, eine Lichtleiste vor der Augen des Publikums tanzen. Immer wieder gab es Szenenapplaus. Ein Spiegel fraß ein rotes Tuch, spuckte ein weißes wieder aus, Lichter entzündeten sich auf den Fingerkuppen, entzündeten einen Stern und verschwanden schließlich.

Die Fähigkeit, mit den Augen anderer zu sehen, demonstriert Carsten Lech eindrucksvoll. Trotz mit schwarzem Band und Maske verbundenen Augen identifiziert er jeden Gegenstand, den sein Partner Volker aus dem Publikum in die Hand nimmt.

Und schließlich Marco Weissenberg, ein ruhiger Typ genannt "das Wunderkind", amtierender Deutscher Vizemeister der Zauberkunst und einer der jüngsten professionellen Magier. "Magische Dinge sind unscheinbare Dinge", sagte er und zeigte den klassischen Seiltrick, aber in einer Art und Weise, wie ihn wohl keiner der Anwesenden vorher gesehen hat. Den Ring von Jessica teleportierte er in eine geschlossene Gummibärchenpackung und schließlich ließ er eine Supermann-Zeichnung verdeckt bunt ausmalen und erriet nicht nur die Farben, sondern erschien plötzlich genau in diesem Kostüm.