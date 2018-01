Bräunlingen Langjährige Kommandanten in Unterbränd verabschiedet

Reinhold Mantel 15 Jahre an der Spitze der Wehr. Vertreter Manfred Schorpp 20 Jahre im Amt

Unterbränd (lrd) Kommandant Reinhold Mantel und sein Stellvertreter Manfred Schropp wurden in der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterbränd verabschiedet. Sie haben nach langjähriger Amtszeit ihre Ämter in jüngere Hände gelegt. Stellvertretend für die Mannschaft sprach Ralf Scholl. Er betonte, dass es keine Verabschiedung, sondern ein Dank sein solle, da er hoffe, dass beide noch über viele Jahre die Feuerwehr unterstützen. Reinhold Mantel ist 1980 in die Wehr eingetreten. Von 1986 bis 1996 und nochmal von 2006 bis 2016 war er im Gesamtausschuss. Stellvertretender Kommandant war er von 1988 bis 1993. 2003 übernahm er das Amt des Kommandanten bis 2018. Seit 2011 ist Reinhold Mantel Hauptlöschmeister. Manfred Schropp trat 1986 in die Wehr ein. Er war von 1996 bis 2001 und von 2006 bis 2016 im Gesamtausschuss. Von 1993 bis 1998 sowie von 2003 bis jetzt hatte er das Amt des stellvertretenden Kommandanten inne. Seit April 2011 ist er Hauptlöschmeister.