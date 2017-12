Bräunlingen Jürgen Guse ist jetzt Ehrenbürger

Es war ein bewegender Abschied von Bürgermeister Jürgen Guse. Nach 32 Jahren wurde nun in Bräunlingen eine Ära beendet.

Sichtlich gerührt nahm Jürgen Guse die Urkunde entgegen: Nun ist er zwar nicht mehr Bürgermeister von Bräunlingen, dafür aber Ehrenbürger. „Das ist eine ganz, ganz große Ehre. Nicht nur, weil es die Anerkennung der Leistung zum Ausdruck bringt, sondern weil Bräunlingen zu meiner Heimat geworden ist und ich hier meine Wurzeln habe. Und wenn die Heimat einem zum Ehrenbürger macht, dann ist das eine ganz besondere Ehre“, sagt Jürgen Guse.

32 Jahre im Amt: Da gibt sammeln sich jede Menge Weggefährten, Freunde und Bekannte an. Und dann natürlich die Bürger. So kamen 600 Gäste – aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Einrichtungen und natürlich auch aus Bräunlingen – zum offiziellen Festakt, mit dem Jürgen Guse aus dem Amt verabschiedet wurde. Viereinhalb Stunden Programm waren geboten. Die Fraktionssprecher blickten auf das Wirken von Jürgen Guse zurück – eine lange Liste von Projekten und Maßnahmen, die in den drei Amtszeiten umgesetzt worden waren und die Bräunlingen maßgeblich verändert haben.

Sven Hinterseh : „Jürgen Guse hat das Amt als Bürgermeister nicht nur ausgeführt, sondern er hat es gelebt und sich ihm mit Leib und Seele verschrieben“, so der Landrat. Er stünde für eine offene und menschliche, aber zugleich auch geradlinige und zielorientierte Politik. „Menschen wie Jürgen Guse dienen den nachfolgenden Generationen als Vorbilder.“ Und auch, wenn das Amt als Bürgermeister nicht immer leicht sei, habe er doch nie etwas von seiner Leidenschaft verloren. Bis zuletzt sei Guse ehrgeizig, ideenreich und voller Elan gewesen. Mit seiner offenen und sympathischen Art habe Guse viele Sympathien gewonnen.

Gesundheit und Erfüllung im Ruhestand

Viele Gäste aus der Region wollten beim Abschied von Bürgermeister Jürgen Guse mit dabei sein. Alle Besucher in der Stadthalle wünschten dem Neupensionär gutes Gelingen im Ruhestand. Dazu ist viel Gesundheit notwendig um weiterhin sehr aktive zu sein, ein Wunsch,, der von vielen Seiten auf den scheidenden Bürgermeister zu kam. Hier einige Wünsche der 600 Besucher, die gestern Abend in der Stadthalle waren.