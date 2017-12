Bräunlingen Jahresrückblick 2017: Zwölf Monate mit großen Veränderungen

2017 hat Bräunlingen einen neuen Bürgermeister gewählt. Ein Blick zurück auf das vergangene Jahr

Das zurückliegende Jahr 2017 brachte neben den traditionellen Veranstaltungen der Vereine und Kulturträger auch etliche kommunalpolitische Entscheidungen, die Bräunlingens Standortqualität erheblich steigerten. Einige lösten Diskussionen in Bräunlingen und den Stadtteilen aus. Ein großer Diskussionspunkt war die Schließung des Stadttores, das für rund 800 000 Euro innen und außen saniert wurde. Dies war das ganze Jahr über immer wieder Gesprächs- und Diskussionsthema in der Stadt. „Warum musste das Gerüst schon im März aufgebaut und damit die Tordurchfahrt versperrt werden, obwohl die Sanierungsarbeiten erst im August begannen?“, war eine immer wieder gestellte Frage an die Bauverwaltung. Dies war vor allem notwendig, um den zuschussgebenden Behörden in Freiburg, die zuerst den Zuschussantrag ablehnten, die geforderten Baugutachten liefern zu können, damit die Gelder fließen konnten. Da die Arbeiten im Zeitplan liegen, wird eine Öffnung des Tores noch in diesem Jahr erwartet.

Über ein Vierteljahr prägte die Bürgermeisterwahl das Geschehen in Bräunlingen. Diese war besonders interessant, da Amtsinhaber Jürgen Guse nach 32 Jahren nicht mehr kandidierte und in den Ruhestand geht. Seine Verabschiedung wurde auf Freitag, 29. Dezember, in der Stadthalle festgelegt. Die Stadthalle war im Oktober voll besetzt, bei der öffentlichen Präsentation der vier Kandidaten und auch einen Woche später als sich Micha Bächle, Heiko Zorn, Andreas Schreiber und Carmen Haberland bei der Podiumsdiskussion des SÜDKURIER vorstellten und die Fragen der Bürger beantworteten. Mit 68,1 Prozent der Stimmen wurde Micha Bächle aus Löffingen schließlich überraschend klar zum neuen Bürgermeister von Bräunlingen gewählt. Er wird am 14. Januar 2018 offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Zum 50. Mal fiel im Oktober der Startschuss für den Jubiläums-Schwarzwald-Marathonlauf. Dieses Jubiläum wurde mit der Übergabe einer neuen Marathonsiegertafel bei der Stadthalle und dem Besuch eines Ehrengastes würdig gefeiert: Joey Kelly von der Kelly Family, auch als Ex-tremsportler bekannt, berichtete in der Stadthalle von seinen Ex-tremtouren, darunter durch ganz Deutschland bis hinauf auf die Zugspitze, durch die Wüste und durch die Antarktis.

Das größte Investitionshochbauprojekt der Stadt war 2017, neben der Mühlentorsanierung der Umbau des Gemeinschaftshauses in Unterbränd mit rund 1,7 Millionen Euro Kosten. Das Haus heißt jetzt „Brändbachhalle“. Eigentlich war die Eröffnung noch in diesem Jahr geplant, doch Verzögerungen schoben den Termin immer wieder hinaus. Inzwischen sind die Unterbränder froh, wenn das sanierte Gebäude im April/Mai 2018 eröffnet wird.

Die katholische Stadtkirche wurde überwiegend 2016 mit Kosten von rund zwei Millionen Euro saniert. Der offizielle Übergabegottesdienst fand im Oktober 2017 statt.

Die Auftragslage der Bräunlinger Firmen, im Einzelhandel und der Dienstleister war 2017 meist sehr gut. Die Gewerbesteuer spülte fast sieben Millionen Euro in die Stadtkasse.