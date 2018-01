Bräunlingen In Bräunlingen sind die Hexen los

Sprung aus dem Druidenstein und über lodernde Flammen eröffnet die Fasnet.

Bräunlingen (dm) Das Wetter machte nicht so richtig mit, als beim Sprung der Urhexe aus dem Druidenstein der Regen den Fasnetauftakt störte. Doch davon ließen sich die Akteure und die zahlreichen Besucher nicht abschrecken und wollten das närrische, teils unheimliche Feuerspektakel beim Nikolausbrunnen sehen.

Wie jedes Jahr kündigten die Trommeln und etliche Böllerschüsse die Eröffnung des Hexenlaufes und damit der närrischen Tage an. Die gelbe Urhexe sprengte den Druidenstein, und nachdem das dünne, gut brennende Rießwelleholz angezündet war, sprangen die Hexen mit teils waghalsigen Sprüngen allein, im Duo oder sogar zu Dritt über das lodernde Feuer, das seine glühenden Funken in den dunklen Himmel sprühte. Über den Lautsprecher wurde über die traditionelle Fasneteröffnung informiert, denn der Feuersprung der Hexen soll den Übergang vom ungemütlichen Winter in den bald bevorstehenden Frühling darstellen. Immer wieder wird ab sofort in den Straßen der Spruch "Oni Oni Hex hät siebä Plätz, siebä Plätz hät oni oni Hex" zum Peitschenknall zu hören sein.