Bräunlingen Heute ist Bächles erster Arbeitstag

Im Bräunlinger Rathaus beginnt eine neue Zeitrechnung: Der neue Rathauschef Micha Bächle arbeitet jetzt in der Zähringerstadt. Zum Auftakt hat er bereits einen vollen Terminkalender

Heute beginnt im Bräunlinger Rathaus eine neue Zeitrechnung. Denn um 8.30 Uhr ist Arbeitbeginn für den Bürgermeister. Doch nach 32 Jahren wird nicht Jürgen Guse im Chefsessel des Rathauses Platz nehmen, sondern der neue Bürgermeister Micha Bächle wird mit seiner Arbeit beginnen. Doch es nicht der Sprung ins komplett kalte Wasser, denn die Zeit seit seiner Wahl zum Stadtoberhaupt hat Bächle bereits genutzt, um sich auf sein neues Amt vorzubereiten.

Mehrere Treffen mit seinem Vorgänger Jürgen Guse standen auf dem Programm: Schließlich gibt es ja viel Laufendes, das fortgeführt werden muss und soll. "Ich halte eine gewisse Übergabe für sehr sinnvoll", erklärt Bächle die gemeinsamen Gespräche mit seinem Vorgänger. Gleiches gilt für die Gemeinderatssitzungen, wo Bächle stets zu Gast war. Denn schließlich schreiben die Haushaltsberatungen, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben, fest, was im kommenden Jahr in Bräunlingen realisiert wird. "Es sind viele wichtige Punkte drin", sagt der neue Bürgermeister, der sich schon darauf freut, diese gemeinsam mit seinem Team und dem Gemeinderat anzugehen. Ein gutes Signal sei, dass der Haushalt 2018 ohne eine Nettoneuverschuldung auskommen werde.

Auch mit einigen Rathausmitarbeitern hat sich Bächle bereits vor seinem Amtsantritt zusammengesetzt. Ganz wichtig: die EDV, schließlich braucht ein Bürgermeister einen Terminkalender, der gefüllt werden kann. Und etliche Termine stehen auch schon drin. So will Bächle in der ersten Woche nicht nur mit seinen neuen Kollegen sprechen: "Es ist mir wichtig, dass ich auch außerhalb des Rathauses unterwegs bin." Vom 90. Geburtstag des Ehrenbürgers Bernhard Dury, über das Zunfthaus mit der geplanten Sanierung, bis hin zur Feuerwehr-Abteilung Unterbränd, die einen neuen Kommandanten bekommen sollen.

Ansonsten stehen Gespräche mit den Amtsleitern, die nicht im Urlaub sind, an. Das Einarbeiten in die laufenden Projekte. Und natürlich das, was Bächle sich persönlich vorgenommen hat. Für die zweite Januarwoche – wenn dann sein komplettes Rathausteam wieder komplett aus dem Urlaub zurück ist – hat Bächle schon eine kleine Einstandsfeier geplant. "Es ist ganz gut, dass die erste Woche noch in der Urlaubszeit liegt und es noch ein wenig ruhiger ist, dann kann ich die Zeit effektiv nutzen", erklärt der neue Bürgermeister.

Amtseinführung

Die offizielle Einführung von Micha Bächle in das Amt des Bürgermeisters wird im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs stehen. Dieser findet am Sonntag, 14. Januar, statt. Beginn ist um 11 Uhr in der Stadthalle Bräunlingen.