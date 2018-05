Bräunlingen Flüchtling Majid wird zum Segen für Bräunlinger Senioren

Majid Mehmood aus Pakistan kümmert sich ehrenamtlich um alte Menschen ohne Familie.

Bräunlingen – Die alte Dame strahlt über das ganze Gesicht. Elisabeth Ebner verbringt im Bräunlinger Seniorenzentrum ihren Lebensabend. Eben ist Majid Mehmood gekommen, um sie abzuholen. Der Flüchtling aus Pakistan geht mit ihr spazieren, schiebt sie im Rollstuhl durch die Stadt und die Grünanlagen. Und er hört ihr geduldig zu, wenn sie aus ihrem Leben erzählt. Und ab und zu fragt sie ihn auch nach seinem Schicksal. "Er hat zwei Bube und zwei Maidli", weiß sie zu berichten.

Majid Mehmood verbringt viel Zeit im Seniorenzentrum. "Eines Morgens kam er, um alle kennenzulernen", erzählt Leiterin Claudia Eisenring. "Er wirkte gleich sehr sympathisch. Seither kommt er selbstständig und fragt immer, wen er mitnehmen kann". Sehr kostbar sei dies vor allem für Bewohner ohne Angehörige, die dann mal raus kommen.

"In Deutschland geht es mir gut", sagt Majid, "und ich möchte etwas zurückgeben". Er spricht gut Deutsch, das hat er bei Walter Rau gelernt. "Deutschland ist wie ein Paradies, ich fühle mich hier sicher", schwärmt Majid Mehmood. Das war nicht immer so. Permanent habe er Angst gehabt in seinem Heimatland. Denn er gehört den Ahmadiyya an, einer moslemischen Glaubensgemeinschaft, deren Mitglieder in Pakistan verfolgt werden. In seinem Dorf sei er isoliert gewesen, berichtet Majid Mehmood, er habe keine Grundrechte gehabt, kein Wahlrecht, wurde ständig diskriminiert und selbst das Grüßen anderer Mitbürger habe unter Strafe gestanden. Sogar die Polizei sei parteiisch gewesen. 2012 eskalierte die Situation, sein Bruder wurde ermordet und der Vater riet ihm, sofort das Land zu verlassen. Er wolle nicht noch einen Sohn verlieren. So kam Majid nach Deutschland. Zurück blieben die Eltern, die Frau und vier Kinder, die sich mit einer kleinen Landwirtschaft durchschlagen.

Erste Station war eine Sammelunterkunft in Villingen, danach Maria Tann bei Unterkirnach. Dort nahm er bei den Stadtwerken einen Ein-Euro-Job an, erhielt ein gutes Zeugnis. Nach der Zuweisung nach Hüfingen arbeitete er dort ebenfalls auf dem Bauhof. Viel Hilfe erhielt er vom Bräunlinger Flüchtlingskreis, nahm einen Job bei der Firma Straub im Schichtbetrieb an und einen Minijob bei Wellstar. Mittlerweile hat er eine Einzimmerwohnung und geht regelmäßig mit dem Skiclub wandern. Auch Volleyball spielt er dort wieder. Er hat ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn und ist immer hilfsbereit. Denn es gebe einen "Kreislauf des Gebens". Er habe Hilfe bekommen, und jetzt möchte er der Gesellschaft etwas zurückgeben. Zuerst den älteren Mitbürgern im Altenpflegeheim Hüfingen, dann in Bräunlingen. Jetzt habe er Zeit und schließlich werde er auch einmal alt und brauche möglicherweise Hilfe. Bei der Reha-Südwest Hüfingen ist er ehrenamtlich tätig.

Im Februar, einen Tag nach seinem Geburtstag, wurde nach sechs Jahren endlich der Asylantrag bewilligt. Nur eines fehlt Majid Mehmood: Seit seiner Flucht hat er Frau und Kinder nicht mehr gesehen. Die möchte er nun nachholen und seine Familie in Sicherheit bringen.

Die Ahmadiyya

Die islamische Gemeinschaft wurde 1889 von Mirza Ghulam Ahmad in Britisch-Indien gegründet. Die Gemeinde fühlt sich zum Islam zugehörig, wird aber von den meisten Muslimen abgelehnt. Trotzdem breitete sich die Lehre weltweit aus und ist heute die weltweit am stärksten wachsende muslimische Bewegung mit mehr als zehn Millionen Anhängern. Aufgrund ihrer abweichenden Lehrmeinungen ist die Ahmadiyya aber auch die meist verfolgte muslimische Gemeinde, speziell in Saudi-Arabien und Pakistan, was dort in der Zerstörung von Moscheen und Lynchjustz ausuferte. Der Europäische Gerichtshof entschied im September 2012, dass es pakistanischen Ahmadys, die in Deutschland Asyl suchen und sich auf ihren Glauben berufen, nicht zuzumuten sei, in ihre Heimat zurückzukehren. (lrd)