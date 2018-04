Bräunlingen FC Bräunlingen Großprojekt steht kurz vor Realisierung

FC Bräunlingen investiert 550 000 Euro ins Stadion. Der Kunstrasenplatz soll im Herbst schon fertig sein. Nach der Fertigstellung beinhaltet dieses einen Kunstrasenplatz, einen weiteren Trainingsplatz, Flutlicht im Otto-Würth-Stadion, eine Grillhütte zur Bewirtung der Zuschauer und Fans und einen Kinderspielplatz.

Das Jahrhundertprojekt "Sportpark FC Bräunlingen" steht unmittelbar vor seiner Realisierung. Er ermöglicht den Kinder- und Jugendfußball weiter zu stärken und den Ruf des Fußballclubs als einen Verein für die gesamte Familie zu festigen.

Ein strukturiertes Finanzierungskonzept ermöglicht unmittelbar nach Saisonende den Baubeginn und noch in diesem Herbst die Einweihung des Kunstrasenplatzes. Nach der Fertigstellung beinhaltet dieses einen Kunstrasenplatz, einen weiteren Trainingsplatz, Flutlicht im Otto-Würth-Stadion, eine Grillhütte zur Bewirtung der Zuschauer und Fans und einen Kinderspielplatz. In den Gesamtkosten von 550 000 Euro sind zudem alle baulichen Voraussetzungen inbegriffen, die es benötigt den Sportpark zu einer weiteren Attraktion der Zähringerstadt zu entwickeln.

Vorsitzender Patrick Gemeinder skizzierte die Finanzierung, die auf einem städtischen Zuschuss von 100 000 Euro, einer Förderung von 130 000 Euro durch den badischen Sportbund, einem zehnjährigen Sonderbeitrag der Mitglieder in Höhe von 60 000 Euro und bestehendem Eigenkapital in Höhe von 70 000 Euro basiert. Zudem sind zahlreiche Stunden an Eigenleistung für den Bau des Zauns oder den Umrandungsweg um das neue Sportgelände vorgesehen. Für den Kauf von Feldpatenschaften kalkuliert der Verein mit bis zu weiteren 40 000 Euro.

"Es macht Spaß gemeinsam etwas zu bewegen. Die tolle Zusammenarbeit im Vorstand ist die Basis einer erfolgreichen Entwicklung", freut sich Patrick Gemeinder, Vorsitzender des FC Bräunlingen, auf die bevorstehenden Herausforderungen.

Eine exzellente Jugendarbeit und starke AH-Mannschaft tragen ein Übriges zum Erfolg bei. Die aktive Mannschaft zählt zu den Mitfavoriten um den Aufstieg in die Bezirksliga. Mit Sven Pacher, Yannick Schmid, Julian Wäsch und Marvin Butkus stellt der FC ein Kontingent an Schiedsrichtern, um den ihn andere Vereine beneiden würden.

Gemeinder bat um Nachsicht hinsichtlich der Spielgemeinschaften, die der FC Bräunlingen mit dem FC Hüfingen und der DJK Donaueschingen im Jugendbereich bildet. Um sich zu finden, benötige es Zeit. Die Nachwuchsarbeit mit ihren über 150 Kindern legt die Basis für die Zukunft von morgen, weshalb jederzeit weitere Trainer und Betreuer willkommen sind. 374 Mitglieder und mit 19 Mannschaften – so viele Teams wie noch – nie stellt der FC in dieser Saison.

Bürgermeister Micha Bächle hob die herausragende Zusammenarbeit zwischen Stadt und FC hervor und lobte einen Verein, der die Weichen für die Zukunft gestellt habe. Passend zum attraktiven Erscheinungsbild hat der FC seine Homepage komplett neugestaltet.

Die Neuwahlen bestätigten Patrick Gemeinder für zwei weitere Jahre an der Spitze des Vereins. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Sebastian Würth. Die neue Schriftführerin heißt Sarah Mattes. Zum Team der Beisitzer gehören in Zukunft Stefanie Scherzinger, Markus Hummel, Matthias Friedrich, Anja Bachert, Marina Neininger und Frank Reiner.