Bräunlingen Ein lauschiger Musikabend hilft der Bürgerstiftung Bräunlingen

Großer Treff bei Bier, Vesper und Musik am 15. Juni: Die Bregi-House-Band und die Habseck-Musikanten spielen auf. Der Erlös erhöht das Grundkapital, mit dem die Stiftung hilft.

Bräunlingen – Der Kelnhofvorplatz wird am Freitag, 15. Juni, zum musikalischen Mittelpunkt der Stadt, wenn die Bürgerstiftung „Bürger für Bürger“ zu einem Musikabend samt Benefizkonzert mit der Bregi-House-Band und den Habseck-Musikanten einlädt.

Um 17.30 Uhr wird der Festabend eröffnet und von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr werden die Habseck-Musikanten, die sich aus Musikern der Region zusammensetzen, für eine gute Einstimmung auf den Benefizabend sorgen. Danach übernimmt die Bregi-House-Band das musikalische Zepter des Benefizabends. Gegen 18 Uhr ist der Bieranstich von Bürgermeisterstellvertreter Lorenz Neininger angesetzt. Der Eintritt ist frei, auf Spendenbasis werden Flaschenöffner verkauft.

Diese Spenden und auch der Erlös des Abends werden dem Stammkapital der Bürgerstiftung, das in den letzten Jahren immer weiter erhöht werden konnte, zugeschlagen. Eine Tombola mit vielen gestifteten Preisen sorgt für weitere Anreize, zum Benefizabend zu kommen, wobei jedes Los gewinnt. Für die wichtige personelle Unterstützung sorgen ehrenamtlich die Brändbach-Hupä, die Urhexen und Mitglieder der Tennisclubs. Durch die kostenlosen Aufritte der beiden Musikgruppen und dank der Mithilfe der Stadt Bräunlingen wird wieder ein sehr unterhaltsamer Musikabend erwartet, was als gute Unterstützung der Bürgerstiftung und deren Aufgabe gelobt wird. Bänke und Tische, bei guter Bewirtung und einem Bierstand, laden am 15. Juni zu dem gemütlichen Musikabend bei hoffentlich gutem Wetter ein. Bei ungünstiger Witterung wird der Benefizabend kurzfristig um eine Woche verschoben.

Die Bräunlinger Bürgerstiftung wurde im Jahre 2005 mit 29 Gründungsmitgliedern gegründet. Durch ihre Hilfen will die Bürgerstiftung in Not geratene Bürger in ihrer aktuell schwierigen Situation unterstützen. Durch viele Aktionen, darunter Konzertabende auf dem Kelnhofplatz und Verkäufe von Spendensets, hat die Bürgerstiftung ihr Stammkapital weiter erhöhen können. Der Bürgerstiftungsvorstand wird von einem vierköpfigen Gremium geführt und dabei vom mit sieben Personen besetzten Stiftungsrat unterstützt.

Die Stiftung

Am 30. Mai 2005 wurde die Bürgerstiftung auf Anregung und Initiative des damaligen Bürgermeisters Jürgen Guse gegründet. Erster Vorsitzender war Jürgen Koball, dem Peter Staller folgte. In den zurückliegenden Jahren wurde das Stammkapital durch etliche selbst initiierte Aktionen und Zustiftungen auf rund 230 000 Euro erhöht. Aktuell ist Jürgen Guse Vorsitzender des Stiftungsvorstandes und Steffen Würth Vorsitzender des Stiftungsrates.