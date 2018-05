Bräunlingen Ehrungen für 175 Jahre im FC Bräunlingen

Bei den Alten Herren ist immer viel geboten. Auch sportlich war das Jahr sehr erfolgreich.

Bräunlingen (dm) Seit 50 Jahren sind Norbert Brugger, Emil Berger und Norbert Fox Mitglieder beim FC Bräunlingen. In der Jahreshauptversammlung der Alten Herren (AH) wurden sie vom Vorsitzenden Patrick Gemeinder für ihre Treue geehrt. Für 25 Jahre wurde Tobias Fox ausgezeichnet.

Gemeinder lobte die jahrzehntelange Treue der Geehrten zum Bräunlinger Fußball. Sie hätten nicht nur auf dem Platz, sondern auch in verschiedenen Funktionärsfunktionen bis hinauf zum Vorsitzenden mitgeholfen, den Bräunlinger Fußball lebendig zu halten. Der Vorsitzende dankte der AH für ihren Einsatz bei der Clubhausanierung und lobte das Engagement beim Platzumbau.

Ausflüge, Wanderungen und auch die Mithilfe bei Bewirtungen im FC-Clubhaus und beim Marathonlauf standen neben den Fußball-Hallenturnieren und er fast schon traditionellen Teilnahme an der Schauspielfasnet im Schriftführerbericht. Derzeit sind 66 Mitglieder bei der AH des Fußballclubs registriert. Dass bei der AH neben dem Fußball auch noch viel für die Geselligkeit und die Kameradschaft getan wird, zeigten die Skisafari und die AH-Radgruppe mit über 20 Touren.

Als "sportlich eines der besten Jahre der Alten Herren" bezeichnet Trainer Sven Pacher das Jahr 2017, wobei bei den Turnieren das Derby gegen den SV Döggingen, das mit 5:1 gewonnen wurde, herausragte. "Mit der sportlichen Bilanz bin ich sehr zufrieden", sagte Sven Pacher, der alle dazu aufforderte "sich nicht auszuruhen", damit auch die kommende Saison erfolgreich werden wird. Turniersiege 2017 gab es in Hüfingen und in Weizen.

Bei den Wahlen wurden Kassierer Claus Lacher und Beisitzer Klaus Reichmann für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Trainer Sven Pacher bleibt für ein weiteres Jahr im Amt. Vom Mai bis Juli stehen sieben Kleinfeldturniere im AH-Programm. Nach den großen Ferien folgen die Arbeitseinsätze am Marathon und vor allem über die Kilbigtage in der AH-Hütte an der Kirchstraße. Das eigene AH-Turnier in der Sporthalle wurde auf den 19./20. Januar 2019 terminiert.