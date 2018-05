Bräunlingen Dögginger Kirchturmuhr schlägt die Stunde: Uhrzeit stimmt wieder

Seit Monaten wurde er vermisst, der gewohnte Glockenschlag der Dögginger Kirchturmuhr. Schuld daran war die Altersschwäche der Uhrenmechanik, die zuletzt mit unregelmäßigen Glockenschlägen die Einwohne narrte. Jetzt funktioniert die Uhr wieder richtig

"Am Schluss schlug sie, wann sie gerade wollte", blickte Gemeindeteamleiter Gerhard Altmann schmunzelnd zurück. Am Ende musste das Schlagwerk ganz außer Betrieb gesetzt werden. Schon vor längerer Zeit sprachen Experten der Uhr ihre Funktionsfähigkeit ab, doch eine Reparatur schien nur in Verbindung mit einer Sanierung des Glockenstuhls möglich zu sein. Nachdem dann auch die Uhrzeit der vier Zifferblätter mehr und mehr voneinander abwich, wollte man nicht mehr länger auf die Sanierung warten und drängte verstärkt auf eine zeitnahe Reparatur. Am Ende erwies sich die Trennung der Instandsetzung von Uhrwerk und Glockenstuhl doch als möglich. Nicht nur Meßnerin Erika Minzer und Gemeindeteamleiter Gerhard Altmann zeigen sich glücklich, dass nun seit einigen Tagen die Reparatur abgeschlossen und die Uhr auf technisch neusten Stand gebracht worden ist. Das Steuerelement in der Sakristei ermöglicht nun, Uhr und Schlagwerk per Funk zu bedienen und bestimmte Läutezeiten fest einzuprogrammieren. Nun ist auf die Dögginger Kirchturmuhr aus allen vier Himmelsrichtungen wieder Verlass.

Und was meinen Sie?

Haben auch Sie ähnliche oder ganz andere Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Sind Sie von diesem Thema persönlich betroffen? Dann schreiben Sie uns! Per E-Mail andonaueschingen.redaktion@suedkurier.de Post: SÜDKURIER Medienhaus, Käferstraße 10-12, 78166 Donaueschingen