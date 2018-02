Bräunlingen Dögginger Fasnetumzug wird zur farbenfrohen Zeitreise

Beim Fasnetsmontagsumzug in Döggingen blickten die Narren weit zurück in die Vergangenheit.

„Als wir noch Kinder waren“ war Vadder Abraham mit seinen Schlümpfen der Hit in Funk und Fernsehen. Die Gauchen thematisierten dieses Thema bunt und gekonnt beim Umzug durch die Dögginger Straßen. An die Zeit der Hippies erinnerte die Gruppe von „Sport am Freitag“ mit ihrem Blümchenbus. Dieter Bohlen ließ beim Elferrat und seiner Hitparade vergangener Musikepochen grüßen. Auch die Disney-Figuren begleiteten so manchen älteren Narren während ihrer Kinderzeit, daran erinnerte die Zunftgarde mit Mickey-Mouse und Goofy. Nicht fehlen durften natürlich die bei heftigem Schneetreiben den Umzug anführende Musikkapelle, und auch die Schlösslebuckhexen waren wie immer präsent. In den Umzug eingereiht hatte sich auch eine Abordnung des Ewattinger Musikvereins.