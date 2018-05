Bräunlingen Die Balustrade vor der Bräunlinger Grundschule ist ein Totalschaden

Schlechte Nachrichten für den Bräunlinger Stadtrat: Die historische Mauer samt Balustrade vor der Grundschule ist in einem desolaten Zustand und muss dringend saniert werden. Das geht jedoch nicht ohne das Landesdenkmalamt

Ein schlechte Nachricht gab es für den Bräunlinger Gemeinderat zum Schluss der öffentlichen Sitzung. Die Naturstein-Balustrade vor der Grundschule hat Sanierungsbedarf – und zwar dringend.

"Wir haben dort Handlungsbedarf", erklärte Alexander Misok vom Stadtbauamt. Bereits 2012 habe es Probleme gegeben: auf die Mauer samt Balustrade wird statischer Druck ausgeübt. Man habe damals versucht, die Situation mit einer L-Steinmauer zu entlasten. Mittlerweile komme allerdings auch noch Wasser in die Mauer, durch Frost entstehe dann der Schaden. "Es ist eine zweischalige Mauer. Die äußere Schale löst sich ab, dadurch verschiebt sich die Balustrade", sagt Misok. Davon abgesehen seien entsprechende Frostschäden nach hundert Jahren unausweichlich.

Was das weitere Vorgehen nicht einfach werden lasse, seien die entsprechenden denkmalrechtlichen Auflagen. Die Mauer muss komplett saniert werden. "Dazu muss allerdings jeder Stein durchnummeriert werden. Die jeweilige Ziffer wird dann eingemeißelt, in die Balustrade wie auch in die einzelnen Mauersteine", erklärt der stellvertretende Bauamtsleiter. Erst danach könne entschieden werden, wie genau die historische Mauer samt Balustrade wieder aufgebaut werden kann. Dazu benötige es jedoch ein Sanierungs- und Finanzierungskonzept.

Die Balustrade selbst müsse während der Arbeiten zurückgebaut werden, eine Absturzgefahr bestehe an dieser Stelle allerdings nicht, immerhin gebe es noch die jüngere Metall-Absperrung. Damit die Schale der Mauer nicht abfällt sei es notwendig, sie mit einer Betonkrone zu verplomben. Dieser statische Deckel sei jedoch dringend notwendig. In den Sommerferien soll die Balustrade bereits abgenommen werden: "Wir amputieren da quasi das Gesicht der Grundschule", so Misok. Kleiner Trost: Die Funktionalität des Geländes bleibt für die Schüler erhalten.

"Wir hoffen, bis Mitte Juni ein Sanierungskonzept vorliegen zu haben. Dann können wir genau sagen, wie es weitergeht", erklärte er den Gemeinderäten. Die Stadt hat schnell reagiert: Statiker, Steinmetze sowie ein Restaurator waren bereits vor Ort und haben sich ein Bild der Lage verschafft.

Grund zur Besorgnis äußerte FDP-Stadtrat Lorenz Neininger: "Kann bei Starkregen der vordere Teil abbrechen? Was können wir tun, um weiteren Schaden zu verhindern?" Die prompte Antwort von Misok: "Der kapitale Totalschaden ist schon da. Die Mauer wird frisch aufgebaut werden und solange durch die Betonkrone gesichert. Es soll dann auch eine gezielte Drainage hin, um den Regen abfließen zu lassen."

Die Steine halten: Was der Mauer jetzt wirklich gefährlich werden könnte, das wäre ein Erdbeben: "Starkregen ist da nicht gefährlich. Die größte Kraft übt gefrorenes Wasser aus. Den nächsten Winter würde die Mauer also nicht überstehen", so Misok.

Schulsanierung

2012 kümmerte sich die Bräunlinger Stadtverwaltung um die Arbeiten an der Ostseite der Grundschule. Dort, wo schließlich auch die Boulderwand angebracht wurde. Damals habe man für die Schüler eine Übergangslösung für die Pausenhof-Situation finden müssen und kam auf die Idee, dazu den vorderen Hof zu nutzen. Man habe dann die entsprechenden Pläne aus dem Jahr 1912 herangezogen. Dabei entdeckte man schließlich die Probleme an der Balustrade und brachte die L-Steinmauer an. (guy)