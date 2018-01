Bräunlingen Der neue Hausherr: Jetzt hat Micha Bächle auch einen Schlüssel

Termin für den Alt-Bürgermeister und den Nachfolger: Jürgen Guse hat Micha Bächle die Schlüssel übergeben. Nicht nur für das Rathaus, sondern auch für den Dienstwagen.

Bräunlingen (jak) Schlüsselübergabe vor dem Rathaus: Alt-Bürgermeister Jürgen Guse hat gestern Morgen seinem Nachfolger Micha Bächle die Schlüssel übergeben. Nicht nur für das Rathaus, sondern auch für den Dienstwagen. Bächle wird nun zukünftig im weißen BMW X1 unterwegs sein. Laut Guse übrigens das ideale Auto für einen Bürgermeister. Nicht zu groß und durchaus praktisch: Und genau aus diesem Grund hat sich der Alt-Bürgermeister auch gleich einen für den privaten Gebrauch bestellt.

Die Beiden nutzen das morgendliche Treffen im Rathaus auch gleich, um noch das "eine oder andere" zu besprechen. Schließlich gibt es viele laufende Projekte und Themen, die fortgeführt werden sollen. "Ich bin froh, dass es eine so gute Übergabe gibt und dass es zu keinem abrupten Wechsel kommt", sagt Micha Bächle. Die nächste Zeit möchte sich der neue Bräunlinger Bürgermeister erst einmal die Abläufe und die Strukturen anschauen und dann erst Änderungen in Angriff nehmen, wenn er alles kennt. Ein Vorgehen, dass der Vorgänger begrüßt: "Ich habe kein Problem damit, wenn etwas anders gemacht wird", sagt Guse. Schließlich hätten sich im Laufe der Jahrzehnte "gewisse Gewohnheiten" eingeschlichen. "Diese führt man dann einfach aus, ohne sie zu hinterfragen." Und schließlich habe er es ja auch so gemacht, als er das Amt von seinem Vorgänger Karl Schneider übernommen hat.

Während Guse und Bächle schon vor der Amtsübergabe gemeinsam auf Terminen unterwegs waren, steht auch gleich demnächst eine gemeinsame Reise auf dem Programm. Es geht in die Partnerstadt Bannewitz. "Mir ist es wichtig, die Partnerschaft, die Jürgen Guse aufgebaut hat, fortzuführen", sagt Bächle. Deswegen sei es ihm auch wichtig gewesen, gleich einen Termin für einen Besuch im sächsischen Bannewitz auszumachen. Der Neujahrsempfang in der Partnerschaft war ein willkommener Anlass. Bächle ist dort auch sehr willkommen, wie Christoph Fröse, Bürgermeister von Bannewitz, bei der Guse-Verabschiedung am Freitagabend ausdrücklich betont habe.

Und so wird Bächle gleich in den ersten Wochen die "volle Bandbreite" seines neuen Berufs kennenlernen. Denn neben dem Einarbeiten und den Repräsentationsausgaben gehen auch die laufenden Geschäfte weiter. "Nächste Woche geht es dann an die Vorbereitung der ersten Gemeinderatssitzung", erklärt Bächle. Sitzungen eines solchen Gremiums sind nun nichts Neues für ihn: Schließlich war er in Löffingen Stadtrat und hat auch schon die Bräunlinger Sitzungen oft besucht, aber Ende Januar wird er das Ganze aus einer anderen Perspektive wahrnehmen: Als Bürgermeister muss er die Sitzung leiten. "Und im Februar steht dann eine Kick-off-Veranstaltung mit dem Gemeinderat an", sagt Bächle. Bei diesem Termin soll besprochen werden, wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat gestaltet werden soll.

Während Bächle sich schon seiner Arbeit widmet, mit den neuen Kollegen spricht, Geburtstagsbesuche macht, sich Projekte wie das Bauvorhaben in der Zunftstube anschaut und sich in die Geschäfte einarbeitet, gibt es eines, was er noch nicht darf: Im Schrank in seinem Büro liegt hinter Glas verschlossen die Bürgermeisterkette: Die darf der neue Bürgermeister nämlich erst nach der offiziellen Amtseinführung tragen: Diese findet beim Neujahrsempfang statt.