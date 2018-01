Bräunlingen Der Auftakt ist getan: Micha Bächle meistert erste Gemeinderatssitzung

Ein gelungener erster Einsatz vor dem Bräunlinger Gemeinderat. Micha Bächle hat erstmals eine Sitzung geleitet. Thema war dort auch ein WLAN-Hotspot in der Innenstadt

Eine kleine Veränderung ist im Bräunlinger Gemeinderat direkt schon zu bemerken: Auch für die Besucher werden Getränke angeboten. "Das ist eine kleine Neuerung. Vielleicht kommen dadurch ja mehr Besucher in die Ratssitzungen", sagte der neue Bürgermeister Micha Bächle. Der 32-Jährige hat am Donnerstagabend erstmals eine Sitzung des Bräunlinger Gemeinderates geleitet.

Bereits vor einigen Jahren hat man im Rat die Einrichtung eines WLAN-Hotspots diskutiert, der gratis zu benutzen sei. Mit Kosten von rund 6000 Euro haben sich die Stadträte damals dagegen entschieden.

Micha Bächle stellte in seiner ersten Sitzung eine Möglichkeit vor, entsprechendes Angebot dennoch zu realisieren: "Ich bin auf ein EU-Förderprogramm aufmerksam geworden, das die komplette Errichtung mit Kosten von bis zu 15 000 Euro bezahlen würde. Es funktioniert nach dem Windhundprinzip, wer sich zuerst anmeldet, bekommt den Zuschlag." Der Bürgermeister sieht darin einen Vorteil für die Stadt. Gerade Touristen erkundigen sich häufig, ob es in Bräunlingen so etwas gibt.

Bei diesem Punkt gab es auch erstmals Gegenwind für den Bürgermeister: "Ich bin davon nicht hellauf begeistert. Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss und wir müssen den Hotspot mindestens drei Jahre laufen lassen. Wie sieht es aber mit den Fixkosten aus, wenn etwas kaputt geht? Außerdem: Wer ist denn noch darauf angewiesen? Heute hat doch jeder eine Flatrate", sagte FDP-Stadtrat Armin Ewald.

"Es geht ja hier vor allem um die Qualität des Netzes. In Löffingen wurde das vor zwei Jahren eingerichtet und es ist eine Verbesserung", entgegnete Bächle. Im Schadensfall gebe es zudem noch eine Gewährleistung. Der Rat entschied sich schließlich mit einer Enthaltung dafür, den Förderantrag zu stellen. Genaue Position und Einrichtung sollen, im Falle der Erteilung, nochmal vor den Rat.

Schließlich gab es auch ein Lob für das neu eingerichtete Beschwerdemanagement der Stadt: "Toll", raunte es aus den Reihen der Stadträte.