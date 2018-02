Bräunlingen CDU-Stadtverband: Heiko Zorn will nicht mehr Vorsitzender sein

Die Bräunlinger CDU braucht einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Amtsinhaber Heiko Zorn möchte bei der anstehenden Generalversammlung nicht mehr kandidieren. Sein Abschneiden bei der vergangenen Bürgermeisterwahl habe damit nichts zu tun

Die Bräunlinger Christdemokraten müssen einen neuen ersten Vorsitzenden suchen. Heiko Zorn, der vor acht Jahren die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Karl Müller (1980 bis 2010) angetreten hatte, hat angekündigt, bei der CDU-Generalversammlung des Stadtverbandes Bräunlingen am Montag, 26. Februar, um 20 Uhr im Lindenhof, nicht mehr zu kandidieren.

Vor allem die berufliche Belastung als technischer Projektleiter beim Zweckverband Schwarzwald-Baar-Kreis für den Breitbandausbau lasse ihm keine Zeit mehr, den Bräunlinger CDU-Vorsitz weiter aus zu üben. Auch ist er teilweise für die Kostenkontrolle zuständig. "Zudem bin ich noch erster Vorsitzender des Fördervereins der Stadtkapelle, was viel ehrenamtliche Arbeit neben dem Musizieren als Mitglied der Stadtkapelle mit zahlreichen Auftritten bedeutet", sagt Heiko Zorn zu seinem Rückzug.

Aktives Mitglied ist er bei den Krummen Hexen und der Narrenzunft "Eintracht" Bräunlingen. Von 2014 bis 2015 war Heiko Zorn Stadtrat in der CDU-Gemeinderatsfraktion. Doch sein neuer berufliches Arbeitsbereich als Diplom-Bauingenieur (FH) beim Breitbandzweckverband ließ aufgrund des Kommunalgesetzes, wegen eventueller Interessenkonflikte, einen Verbleib am Bräunlinger Ratstisch nicht zu. Vorher war er bei der Straßenbauverwaltung des Regireungspräsidiums Freiburg tätig.

Bei der Bürgermeisterwahl im vergangenen Herbst war der Vierzigjährige einer der vier Bewerber um den Bürgermeistersessel, nachdem der bisherige Rathauschef Jürgen Guse nach 32 Jahren in Bräunlingen nicht mehr kandidiert hatte und in Pension ging. Zorn konnte bei der Wahl lediglich 6,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. "So hätte ich das Ergebnis nicht eingeschätzt", sagte er damals kurz nach Auswertung der Stimmanteile. Ob der Ausgang etwas damit zu tun hat, dass er nicht mehr als CDU-Vorsitzender kandidieren möchte? "Das spielt hierbei nur geringfügig eine Rolle", sagt Zorn. Die Hauptursache liege in der zeitlichen Belastung.

In der Gesamtstadt gibt es zwei Ortsverbände: Döggingen und Bräunlingen. In Döggingen ist Stadtrat Rolf Schütz der erste Vorsitzende. Beide Ortsverbände bilden den CDU-Stadtverband Bräunlingen, der eigentlich nur im Vorfeld der Kommunalwahlen, zur Aufstellung einer gemeinsamen Kandidatenliste in Aktion tritt. Beide Gruppen haben etwa 120 Mitglieder.

Die CDU Bräunlingen ist schon seit Jahrzehnten die stärkste Fraktion im Bräunlinger Gemeinderat. Derzeit sitzen neun CDU Vertreter, auch aus den Ortsteilen, am Ratstisch. Vorsitzender der CDU Fraktion ist Michael Gut. Die CDU stellt mit Otto Brugger auch den ersten Bürgermeisterstellvertreter und ist in vielen Ausschüssen und Zweckverbänden vertreten. (dm)