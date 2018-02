Bräunlingen Bunter Abend lüftet manches Geheimnis

Die Besucher in der Dögginger Gauchachhalle wissen jetzt, wer den Hausnamenspfad geschaffen hat.

Döggingen (mi) Wer dachte, die Dögginger Narren wären nach dem anstrengenden Narrentreffen vor zwei Wochen ausgelaugt und fasnachtsmüde, sah sich beim großen Bunten Abend in der Gauchachhalle schnell eines Besseren belehrt. Voller Elan präsentierten große und kleine Bühnenstars bis Mitternacht ein tolles und abwechslungsreiches Programm, durch das einmal mehr Christian Stark gekonnt und witzig führte.

Genau den richtigen Rahmen fand die „Dögginger Runde“ für ein Ende des monatelangen Rätselratens um die Schöpfer des Hausnamenspfads, die in der Nacht zum 1. Mai an vielen Häusern aufwändig gestaltete Holzschilder mit den entsprechenden Hausnamen angebracht hatten. Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher war es denn vorbehalten, das Überraschungspakt auszupacken und die beiden kreativen Geister Julia Hölderle und Carina Ketterer unter Jubel zu präsentieren.

Auf lustige Weise offenbarten Opa und Oma Sandra Bossert und Tanja Friedrich die Folgen der Altersvergesslichkeit, ehe Schauspielerroutiner Häuptling „Große Feder“ (Clemens Minzer) mit Gässli-Appache und seinen fünf weiteren ortsbekannten Indianerhäuptlingen, allesamt Neulinge auf der Fasnachtsbühne, mit wachem Blick für Besonderheiten am Salon „Ruhender Adler“ vorbei über den Platz der roten Marterpfähle durch den Ort ziehen ließ.

Szenen eines Fernsehabends voller ehelicher Missverständnisse führten Robert und Dennis anschaulich vor Augen, und auch der Musikverein zeigte beim Raubüberfall auf eine Bank die rabiate Art der Lösung ehelicher Zwistigkeiten. Als WC-Reiniger und Latrino-Lover hatte Jürgen Sulzmann einmal mehr die Lacher auf seiner Seite, ehe er gemeinsam mit zwei Gardemädchen in seinem neuen Kuckuck-Song Bewegung in die Zuschauer brachte. Eine Therapie für die Wochentage boten die Gauchen an und der Elferrat warf in originellen Klamotten einen Blick zurück auf die Gründerjahre der Kelly-Family. Ganz ohne Worte, nur mit gekonntem Minenspiel brachten die Hexen das Publikum beim „Kinobesuch“ zum Jubeln, ehe die Zunftgarde beim Programmfinale mit einem klassischen Gardetanz ihr neues Outfit vorstellte.