Bräunlingen Bürgerstiftung wählt Jürgen Guse zum Vorsitzenden

Der frühere Bräunlinger Bürgermeister Jürgen Guse ist der neue Vorsitzende der Bürgerstiftung "Von Bürgern für Bürger". Er trat nach seiner einstimmigen Wahl im Stiftungsrat am Mittwochabend die Nachfolge des im Oktober gestorbenen Peter Staller an.

Neuer Stiftungsrat wurde Lothar Rosenstiel, der wie Guse turnusgemäß für zwei Jahre bis Januar 2020 gewählt wurde.

Der neue Vorsitzende lobte die vielen Spenden und Zustiftungen für die Bürgerstiftung in der Stadt Bräunlingen. "Ich freue mich über die gute Spendenbereitschaft bei den Bürgern, denn die Bräunlinger haben ein soziales Herz", sagte Guse.

Der bisherige Vorstand und Stiftungsrat habe in den zurückliegenden Jahren sehr aktiv für die Bürgerstiftung gearbeitet. Ein Engagement, das in der Bevölkerung ein hohes Ansehen habe, sagte Guse. "Ich habe mich bereiterklärt in der Bürgerstiftung mitzuarbeiten, weil die Bürgerstiftung sehr stark in Bräunlingen sozial engagiert ist", sagte der neue Stiftungsrat Lothar Rosenstiel.

Um das Stiftungskapital, das festgeschrieben ist und nicht verbraucht werden darf, auch 2018 weiter zu steigern, wird am Freitag, 15. Juni, von 17 Uhr an ein Benefizkonzert der "Bregi House Band" auf dem Kelnhofplatz angeboten. Dabei wird auch eine Tombola ausgelost, bei der jedes Los gewinnt. Eine Vorgruppe wird den Benefizabend eröffnen.

Guse und Klotz baten darum, bei der Bürgerstiftung soziale Notfälle zu melden, damit die von Bürgern getragene Hilfeeinrichtung tätig werden könne. Beide hoben hervor, dass die Hilfe der Bürgerstiftung dort beginne, wo eine staatliche oder auch öffentliche Unterstützung nicht mehr greife. Im Mittelpunkt stehe dabei die Hilfe für in Not geratene Mitbürger, für die durch eine finanzielle Hilfe ein Beitrag zur Linderung der Notlage geleistet werde.

Der Stiftungszweck ist offen für alle Mitbürger aus dem gesamten Stadtgebiet, auch aus den Ortsteilen. Die Zustiftungen und Spenden an die Bürgerstiftung sind als "Zuwendungen für mildtätige Zwecke eingestuft" und können steuerlich geltend gemacht werden.

Das haben die Mitglieder und Förderer bisher geleistet