Bräunlingen Bürgermeister Micha Bächle bekommt Fasnets-Nachhilfe im Kindergarten

Die närrische Zeit steht an und Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle bereitet sich darauf vor. Wie er das macht? Er besucht den Kindergarten und übt Fasnetssprüche und -lieder

Für einen neuen Bürgermeister ist eine Menge Einsatz notwendig. Gilt es doch, den neuen Wirkungsbereich kennen und verstehen zu lernen. Dazu hat sich auch Micha Bächle in Bräunlingen bereits vor offiziellem Antritt im Rathaus mit seinem Vorgänger Jürgen Guse zusammengesetzt. Besuch von Bundestagsabgeordneten hat er im Rathaus auch schon erhalten. Aktuell ist er in der Region unterwegs, um sich mit den Bürgermeistern der benachbarten Gemeinden auszutauschen. Und schließlich hat Bächle noch einen weiteren wichtigen Termin. Es geht um die Brilinger Fasnet. Dazu muss Bächle vor ein strenges Gremium, um die wichtigsten Fasnetssprüche und -lieder aus der Stadt zu lernen. Das Gremium besteht dabei aus den Kindern einer Gruppe des katholischen Kindergartens St. Vinzenz. Dort wird vor der Fasnet ausgiebig gesungen und gedichtet. Da kann selbst der Bürgermeister noch etwas lernen, ist er zwar als Löffinger mit der Fasnet vertraut, kennt aber alle Bräunlinger Gepflogenheiten noch nicht. "Wogege goht's denn?", fragt Erzieherin Ulrike Gut in die Gruppe. "S'goht degege", schallt es entgegen. Dann geht es los mit dem Unterrichtsstoff. Auf dem Stundenplan stehen die Klassiker der Brilinger Fasnet: Narrenmarsch, Solang s´Briilinger Städtli. "Oni oni Hex", singt die Gruppe so laut, das hätte Bächle vermutlich im Rathaus noch hören können.

Micha Bächle passt auf und versucht bereits mitzusingen. Ab und an muss er noch auf den Text spicken, aber es wird. In der zweiten Runde klappt es schon besser. Die Schwierigkeit ist allerdings erhöht. Jetzt wird nicht nur gesungen, sondern auch geschunkelt.

Schließlich gibt es von der Gruppe noch eine Belohnung für den gelehrigen Bürgermeister. Die Kinder haben für ihn ein eigenes Sprüchle gedichtet: "Liebe Liet, es isch echt wahr, dä Bürgermoschter isch hiet da. D'Fasnetlieder moma ihm zoägä. Gut, dass es gibt dä Narresomä."

Das Vertrauen in den neuen Rathauschef scheint bei den kleinen Bräunlingern vorhanden zu sein. "Was meint ihr, kann sich der Bürgermeister das alles merken?", fragt Ulrike Gut. "Jaaa", sind sich alle sicher. Gelegenheit, das zu beweisen hat er bereits am Samstag auf dem Zunftball. Dort wird Bächle das Erlernte sicher bereits zum Besten geben dürfen.

Als Dankeschön verteilt er unter seinen kleinen Lehrmeistern noch etwas Schokolade. Und man verspricht, sich bald wieder zu sehen: "Ihr könnt mich im Rathaus besuchen, dann zeige ich euch, was dort so gemacht wird."