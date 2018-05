Bräunlingen Bräunlinger Wohnhaus wird zu Erfolgsgeschichte

Hinter der Metzgerei Faller wird ein neues Gebäude entstehen. Die Planung war nicht immer einfach, doch das Ergebnis überzeugt.

Ausschließlich einstimmige Zustimmung gab es bei der Sitzung des BUS (Bauen, Umwelt Stadtsanierung)-Ausschusses, bei der es um Bauvorhaben in Bräunlingen, Döggingen und Bruggen ging.

Hinter dem Geschäftshaus der Metzgerei Faller an der Zähringerstraße will der Bauherr zwischen dem Pavillon in der Sommergasse und dem Geschäftshaus ein dreigeschossiges Wohnhaus mit Lagerraum für die Metzgerei errichten. Das aktuell unbewohnte Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, wird abgerissen. Der Zustimmung durch den Ausschuss gingen lange Vorplanungen und Diskussionen mit dem Bauherren, dem Planer und dem Bauamt voraus, da etliche Punkte gegen die Stadtbildsatzung verstießen. "Es war ein steiniger Weg, der sich gelohnt hat" sagte Alexander Misok vom Bauamt in der BUS-Sitzung. Die gefundene Lösung könne als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden, die zukunftsweisend und modellhaft sei. Das Vorhaben füge sich gut in die Umgebungsbebauung ein und sei kompakt ausgelegt.

Nach Rückfragen über die Gauben, die Höhe und die Dachplanung fand das Vorhaben breite Zustimmung am Ratstisch. "Ich finde es positiv, dass in der Innenstadt neuer Wohnraum geschaffen wird" unterstrich Clemens Fahl und auch Bürgermeister Micha Bächle lobte das gute Ergebnis nach den längeren Planungen und Beratungen. Weitere Details, darunter die Materialverwendung, werden in einem zweiten Schritt über die Werkplanung festgelegt.

Dem Anbau einer Verladeschleuse in Form einer Pultdachkonstruktion an das Gebäude der Firma MTS Scherzinger an der Hüfingerstraße wurde nach kurzer Erläuterung zugestimmt, ebenso dem Bau einer Gashaube auf das Gärproduktlager zum Blockheizkraftwerk in Döggingen. Durch das Kuppeldach entsteht ein Gasvolumen von 2150 Kubikmeter. Die Folienkuppel wird eine Höhe von rund zehn Metern erreichen. Geplant sind auch Gaszuleitungen und verschiedene technische Schächte. In Bruggen wurde ein Carport mit einer Breite von 4,20 Meter an einem Einfamilienhaus zugestimmt.