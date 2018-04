Bräunlingen Bräunlinger Sänger treten auf der Insel Mainau auf

Mit vier neuen Chormitgliedern startet der Männergesangverein unter Dirigenten Matthias Listmann in ein ereignisreiches Jahr.

Dirigent Matthias Listmann erweist sich für den Männergesangverein (MGV) Bräunlingen als Glücksfall. Er kam im richtigen Moment, um mit den beiden Chöre zu neuen gesanglichen Ufern aufzubrechen. Vorsitzender Bernhard Hauser lobte ein tolles Vorstandsteam innerhalb einer intakten Vereinsgemeinschaft, die trotz diverser Hürden nie den Spaß am Singen verlieren würde. Diese Essenz nutze Listmann, um die Begeisterung der Mitglieder beider Chöre zu erhalten.

Hauser blickte auf ein harmonisches und ereignisreiches Jahr mit der Aufnahme von vier neuen Chormitgliedern zurück. Die Disziplin und der Probenfleiß hätten dazu geführt, dass die Mehrheit der Sänger über 80 Prozent an den Proben und Auftritten anwesend gewesen seien. Die aktivsten Sängerinnen waren im Vorjahr Ursula Schnekenburger, Edeltraud Vogt und Elfriede Hermann, die aktivsten Sänger waren Paul Friedrich, Martin Gut und Manfred Ziegler.

Die Wahlen bestätigten Monika Zirlewagen als stellvertretende Vorsitzende, Manfred Ziegler als Beirat erster Tenor, Hans Neininger bleibt Zeugwart. Das Amt des am Samstagmorgen überraschend verstorbenen Chronisten Richard Kohlschmitt bleibt vorerst vakant.

Der MGV hat 2018 noch einiges vor und plant erstmals in seiner Historie einen Auftritt auf der Insel Mainau am ersten Juliwochenende. Am 1. Mai findet das traditionelle Maisingen statt. Am 6. Mai präsentieren sich die Chöre bei einem Auftritt während der Gewerbeschau. Weitere Möglichkeiten den MGV zu hören, bieten sich am 27. Mai während der Maiandacht an der Merz-Grotte in Mundelfingen, der Serenade am Brändbach am 20. Juli oder zwei Tage später bei der Verabschiedung von Pfarrer Walter Eckert. Am 20. September findet im Lindenhof ein Liederabend statt und am 27. Oktober ist der MGV Konzertpartner beim Herbstkonzert des MGV Sunthausen. Zweimal ist der Schwarzwald-Baar Chorverband in Bräunlingen zu Gast. Der MGV ist Gastgeber des ersten Bezirksehrungsabends der Verbandsgeschichte und der Generalversammlung des Verbands.