vor 2 Stunden Dagobert Maier Bräunlingen Bräunlinger Narren stechen auf altem Dampfer in See

Beim Montagsumzug in Bräunlingen musste sich das Narrenschiff durch starken Schneefall kämpfen. In den ruhigen Gewässern der Stadthalle wurde den Passagieren bei der Schauspielfasnet nachmittags unter dem Motto "Am Brändbach klemmt's" ein tolles, närrisches Programm mit Lokalkolorit geboten.