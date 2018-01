Bräunlingen Bräunlinger Kantor Frank Rieger: "Das Chorprojekt steht für alle offen"

Frank Rieger ist Kirchenmusiker in Bräunlingen. Zu Ostern leitet er ein Chorprojekt, an dem jeder teilnehmen kann. Im Gespräch erklärt er, wie das läuft und was Interessenten mitbringen müssen

Herr Rieger, wie kamen Sie denn überhaupt zur Kirchenmusik?

Als Kind, im Alter von acht oder neun Jahren wollte ich Orgel spielen lernen. Das war so die Initialzündung dafür. Nachdem der Weg für ein Kind nicht ganz so einfach ist, wie wenn man Querflöte lernen wollen würde, nahm ich etwa drei bis vier Jahre Klavierunterricht. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, um Orgel zu spielen. Ich habe dann schließlich darauf umgesattelt. Nach dem Abitur stand die Wahl zwischen verschiedenen Studiengängen an. Die Wahl fiel schließlich auf Kirchenmusik. Das habe ich dann studiert.

Was sagten ihre Eltern dazu?

Meine Eltern waren da relativ liberal eingestellt. Nach dem Motto: Mal schauen, was dabei rauskommt. Ohne sofort Angst zu haben, dass das Studium ins Leere läuft. Es gibt schon offene Kirchenmusikerstellen. Heute umso mehr. Manche Stellen können heute nicht mehr besetzt werden, obwohl sie ausgeschrieben sind. Die Berufschancen sind nicht gut, aber möglich zu ergreifen.

Wie sieht ihre alltägliche Arbeit aus?

Ich bin hier in Bräunlingen zuständig für alle Chorgruppen. Das ist der Erwachsenenchor, ein Kinderchor, eine Band für neue geistliche Lieder und eine kleine Schola, das sind zwei oder drei Herren, die spezielle Gottesdienste mitmachen. Außerdem bin ich zuständig für fast alle Gemeindegottesdienste an der Orgel und die konzertanten Veranstaltungen. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist die Gottesdienst-Vorbereitung innerhalb von Chorproben. Ein gewisses Maß an Orgel üben gehört auch dazu, um am Ball zu bleiben.

Zusätzlich bin ich über das Dekanat Schwarzwald-Baar, über die Erzdiözese, noch beauftragt, Orgelunterricht zu erteilen. Es gibt von der Diözese Unterrichtsangebote für subventionierten Orgelunterricht. In Summe: Kirchengemeinde Bräunlingen plus Dekanat, komme ich auf einen ansehnlichen Arbeitsumfang.

Sie arbeiten ja an einem Chorprojekt für Ostern. Worum geht es dabei?

Das Projekt wird am Ostersonntag, 1. April, im Gottesdienst seinen Abschluss finden. Beim Projekt selbst beginnen wir zu proben: Mozart, die sogenannte Orgelsolomesse und von Christopher Tambling, ein sogenanntes festliches Halleluja. Der Chor wird von einem Orchester begleitet und von vier Solisten unterstützt werden. Mir ist es wichtig, dass das Projekt in einem Gemeindegottesdienst mündet. Es wird oft falsch verstanden, aber es ist das Osterhochamt. Gleichzeitig ist es wichtig, diese Osterprojekt zu machen, um den Chor nach außen zu öffnen.

Was bedeutet das?

Innerhalb der Probephase bis Ostern sind alle herzlich eingeladen, mitzumachen. Das haben in der Vergangenheit immer zwischen 25 und 30 Leute wahrgenommen. Sodass der Chor auf einmal um die 80 Leute hat. Für einen Kirchenchor ist das eine recht ansehnliche Größe.

Also kann jeder als Gastsänger mitmachen?

Ja, es ist nach außen völlig offen. Es umfasst jegliche Stimmgruppe und erfordert im Grunde genommen keine sängerischen Voraussetzungen. Wichtig ist jedoch die Bereitschaft, sich in der Probephase an diesen Donnerstagabend zu binden, damit er möglichst regelmäßig besucht wird. Grad in so einer Phase, die nur zehn Wochen umfasst, Fasnet abgezogen, ist ein Fortkommen von Woche zu Woche hörbar. Wenn man da sehr häufig aussetzt, verliert man den Anschluss. Das Interesse und die Bereitschaft, da zuverlässig dabei zu sein ist das Allerwichtigste.

Wie sieht es mit dem Nachwuchs im Kirchenchor aus?

Das ist die Maßnahme, etwas zu machen. Wie jeder mir bekannte Kirchenchor, und ich bin Dekanatschorleiter und habe relativ viel Kontakt zu den Chören hier im Dekanat, leidet auch der Bräunlinger Kirchenchor natürlich unter einem gewissen Nachwuchsmangel. Vor allem bei den Männerstimmen. Die sind verhältnismäßig unterrepräsentiert. Dieses Absterben des Kirchenchors ist in Bräunlingen seit zehn Jahren zumindest mal gestoppt, durch dieses Mitsingprojekt immer auf Ostern hin. Bei jedem Osterprojekt bleiben anschließend auch Interessierte hängen. Damit hat ein gewisser Generationenwechsel stattgefunden. Als ich den Chor vor 15 Jahren übernommen habe, hat er anders ausgesehen, als jetzt. Das ist der eigentliche Zweck dahinter: die Gemeinschaft und das regelmäßige Singen im Gottesdienst am Leben zu erhalten.

Woran liegt es, dass Kirchenchöre wenig Zulauf haben?

Auf der einen Seite kennen zu wenige das tatsächliche Repertoire, das bestimmte Kirchenchöre singen. Da hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan. Ich bin ja bemüht, relativ viele Facetten der Kirchenmusik auch mit dem Chor abzudecken. Klar, es dreht sich an Ostern um eine klassische Orchestermesse. Auf der anderen Seite wollte ich den Komponisten Tambling mit drin haben, weil das Kirchenmusik von 2013 ist. Also auf der Höhe der Zeit. Vor 50 Jahren war der Chor außerdem jeden Sonntag mit dabei, das ist heute undenkbar. Hinzu kommt noch die Terminflut, die auf uns alle drückt. Und die Scheu dadurch, sich einen weiteren Fixtermin fest zu geben, nämlich den Probeabend. Man möchte sich nicht mehr so fix an eine Gruppierung binden.

Das Projekt umfasst ja nur einen bestimmten Zeitraum.

Deshalb wird es, meiner Meinung nach, so gut angenommen. In dem Zeitraum wird von mir erwartet, dass regelmäßig teilgenommen wird. Man weiß aber auch: Am 2. April ist das vorbei und ich habe danach wieder mehr Freiheit.

Gibt es denn Sänger, die nur zum Osterprojekt mitsingen?

Ja, das hat sich in den letzten zehn Jahren so rauskristallisiert, dass ich einige Leute nur zum Osterprojekt sehe. Da kann ich mich fast drauf verlassen, dass sie beim Projekt mitmachen. Aber die nicht die Freiheit haben, über das ganze Jahr mitzuwirken. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe eine große Besetzung, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass sie heute mit dabei sein wird. Nichtsdestotrotz will ich jedes Jahr zu Verstehen geben, dass das Projekt für alle offen steht. Nicht nur für den Kirchenchor und diejenigen, die im Mailverteiler stehen. Ich glaube das ist der Schlüssel, dass eine solche Gruppierung besteht und auch dauerhaft bestehen kann, auch in der heutigen Zeit noch.

Sind auch jugendliche Sänger mit dabei?

Eher junge Erwachsene. Im Moment deckt das noch der Kinderchor ab. Allerdings erlebe ich es hier, dass die jungen Erwachsenen nach der Schule entweder zum Studieren gehen und nicht mehr hier sind, oder aber sehr schnell in eine Familienplanung eintreten, wo dann ganz andere Prioritäten anstehen, als in einen Probeabend zu gehen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist so meine Beobachtung, was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Es kommen dann wieder Erwachsene ab einem Alter von 40 oder 50 Jahren. Die spricht das dann mehr an.

Wie viele sind denn dabei, die noch nie zuvor gesungen haben?

Das gibt es immer wieder. Gerade in einer Phase, in der die eigenen Kinder eigenständig werden. Man darf es allerdings nicht verhehlen: Es kann gewisse Schwierigkeiten geben, wenn jemand überhaupt noch nie in einem mehrstimmigen Chor gesungen habe. Im Chor gibt es natürlich verschiedene Leistungsgrade.

Das Osterprojekt

Beginn ist heute Abend. Ein Einstieg wäre allerdings auch noch am Donnerstag, 18. Januar, möglich. Geprobt wird jeweils am Donnerstag, um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Hüfinger Straße 2 in Bräunlingen. (guy)