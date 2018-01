Bräunlingen Bräunlinger Firmen präsentieren sich

Gewerbeschau ist am 5. und 6. Mai 2018 geplant. Auch das Rahmenprogramm soll wieder viele Besucher anlocken.

Bräunlingen – Die Leistungs- und Gewerbeschau am Wochenende des 5. und 6. Mai, für die die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen, soll in ihrer siebten Auflage erneut als ein Schaufenster der Bräunlinger Wirtschaft bei unterschiedlichen Firmenbereichen, bis hin zum Einzelhändler werden. Die starke geballte Wirtschaftskraft, der Ideenreichtum und auch der große Unterhaltungswert des Gewerbeschauwochenendes werden wieder viele Besucher (2015 waren es 14 000) in die Stadthalle und auf das Freigelände locken.

Die Stadt Bräunlingen nimmt ihre kommunale wirtschaftspolitische Verantwortung sehr ernst und legt großen Wert auf gezielte Maßnahmen zur lokalen Wirtschaftsförderung. Darunter ist die Gewerbeschau ein Highlight, für das die Grobplanung bereits auf dem Tisch liegt. Die Stadt stellt den Betrieben die entsprechenden Ausstellungsflächen im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung kostenlos zur Verfügung.

Neben den Ausstellern in der Stadthalle und auf dem Freigelände vor der Halle beeindruckt nach der vorläufigen Planungen auch das Rahmenprogramm. Dabei wird die Ausbildungsbörse einen Schwerpunkt bilden. "Die Stadtverwaltung möchte im Rahmen der Gewerbeschau als besondere Attraktion die Jugendlichen der Stadt mobilisieren und die Vielfalt der verschiedenen Ausbildungsplätze des Gewerbestandortes Bräunlingen mit knapp 2500 Arbeitsplätzen vorstellen", so Hauptamtsleiter und Wirtschaftsförderer Jürgen Bertsche.

Im Eingangsbereich der Stadthalle können sich die an der Ausbildungsbörse teilnehmenden Firmen präsentieren und über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in den einzelnen Branchen informieren. "Dies kann durch den Aushang verschiedener Informationswände, aber auch durch eigene, speziell zugeschnittene Präsentationsstände gezeigt werden."

Ein weiterer Höhepunkt wird wieder die Oldtimerausstellung vor der Stadthalle sein. 2015 gab es sogar einen 1905 gebauten Luxusschlitten Lorraine de Dietrich mit Holzspeichenrädern zu bewundern. Weiter waren ein alter Vesparoller und neben dem Goggomobil sowie dem Messerschmidt-Zweisitzer auch tolle Schlitten, wie der Chevrolet 1977, ausgestellt.

An den zurückliegenden Gewerbeschauen nahmen zwischen 60 und 70 Gewerbetreibende, Einzelfirmen und Händler teil, eine Zahl, die auch dieses Jahr, aufgrund der guten Resonanz in 2015, erwartet werden kann. Die Stadtverwaltung bittet bis zum 31. Januar die Anmeldebogen für die Gewerbeschau und die Ausbildungsbörse bei der Verwaltung abzugeben. Im März werden im Rahmen eines Besprechungstermins den teilnehmenden Betrieben die Planungen dann noch detailliert erläutert werden.

Schaufenster der Wirtschaft

Seit 1998 lädt die Stadt Bräunlingen zur Förderung der kommunalen Wirtschaft zum "Schaufenster der Bräunlinger Wirtschaft" in und um die Stadthalle ein. Dies als Fortsetzung der traditionellen Gewerbeschauen, die seit 1980 im Rahmen der Kilbig angeboten wurden. Durch vielfältige, auch innovative Ideen, präsentierten der Handel, das Handwerk, die Gastronomie, die Industrie und die Dienstleistungsbetriebe ihre ganze Angebotsvielfalt und Leistungsfähigkeit. Die Gewerbeschau wurde schon bei der ersten Auflage 1998 zu einem vollen Erfolg, ein positiver Trend, der sich in den folgenden Jahren in der Regel im Dreijahresrhythmus mit Steigerungszahlen fortsetzte. Wie wichtig eine Gewerbeschau für das heimische Bräunlinger Gewerbe ist, zeigte das große Interesse nicht nur bei den Ausstellern, sondern auch bei den Besuchern, denn für 2018 werden ähnliche Besucherzahlen (14 000) wir in 2015 erwartet. Nicht nur die zahlreichen der Angebote in der Stadthalle und auf dem Freigelände mit ihrer Vielfalt beeindruckten bisher, sondern auch das Rahmenprogramm bis hin zur Ausbildungsbörse, durch die etliche Schüler ihren Ausbildungsplatz fanden. Die alle drei Jahre ausgeschrieben Gewerbeschau gehört inzwischen zum festen Bestandteil der Bräunlinger kommunalen Wirtschaftsförderung, für die die Stadtkasse auch ihren Beitrag leistet. (dm)