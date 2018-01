Bräunlingen Bräunlinger Ehrenbürger feiert 90. Geburtstag

Bernhard Dury ein engagierter Bürger und Bundesverdienstkreuzträger. Bürgermeister Micha Bächle lobt Verdienste des Lindenhof-Chefs

Bräunlingen – Ehrenbürger und Bundesverdienstkreuzträger Bernhard Dury konnte am Sonntag auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Im Rahmen der Familienfeier im "Lindenhof" in Bräunlingen reihte sich auch Bürgermeister Micha Bächle in die Schar der Gratulanten ein und überbrachte von Seiten der Stadt seine Glückwünsche verbunden mit einem großen Dankeschön für das jahrelange Engagement in seiner Heimatstadt Bräunlingen.

"Sie haben Herausragendes für die Stadt Bräunlingen geleistet, sowohl in kultureller, politischer aber auch kulinarischer Hinsicht", sagte Bächle, der auch kurz auf die kommunalpolitischen Ämter des früheren Stadt- und Kreisrates sowie des Bürgermeisterstellvertreter einging. "Sehr beachtlich finde ich auch, dass sie neben ihrer Funktion als Chef im Lindenhof sowie in der Kommunalpolitik auch darüber hinaus in weiteren Funktion tätig waren", unterstrich Bächle.

Er nannte unter anderem den Einsatz bei der Feuerwehr, dem Kulturförderverein, der Raiffeisenwarengenossenschaft und seine Forschungen über die Bräunlinger Stadtgeschichte, bis hin zu dem Buch über die Bräunlinger Hausnamen. Mit dem Hinweis, "ich wünsche ihnen viel Spaß beim Durchstöbern", übergab Bächle Dury das Buch "Die Freiherren von Schellenberg in der Baar" von Eugen Balzer, das vielfältige Einblicke in die Freiherren gibt, die in Bräunlingen die Geschichte der Stadt mitgeprägt haben. Seit 1393 hatten die Herren von Schellenberg in Bräunlingen einen Adelssitz. Das Alte Schloss in Bräunlingen zeugt von dieser Geschichte.

In dem Buch gibt es auch eine Zeichnung des ehemaligen Schlosses, das 1917 abgebrannt und dann 1923 wieder aufgebaut wurde. Bächle überbrachte auch die besten Wünsche und eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und ein Präsent des Landrats Sven Hinterseh. "Sie können heute zufrieden auf ihr Lebenswerk zurückblicken". Er wünschte dem Neunzigjährigen für sein neues Lebensjahr alles Gute. "Bleiben sie weiter ein aktiver und engagierter Bürger unserer Zähringerstadt".

Zur Person

Bernhard Dury war 27 Jahre Stadtrat in Bräunlingen, 18 Jahre Bürgermeisterstellvertreter, 21 Jahre Kreisrat, 14 Jahre Vorsitzender des Kulturfördervereins, acht Jahre CDU-Vorsitzender, über 20 Jahre Aufsichtsratsmitglied bei der Volksbank und vier Jahre Vorsitzender der Landjugendgruppe. 1987 erhielt er für seine Verdienste das Bundesverdienstkreuz und im Jahr 2005 wurde er zum Ehrenbürger ernannt. Er hat das Gasthaus "Lindenhof" über viele Jahrzehnte geprägt und nach vorne gebracht und dann an die nächste Generation übergeben. (dm)