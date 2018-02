Bräunlingen Bräunlinger Badmintonabteilung legt Schläger weg

Aus für Abteilung des Turn- und Sportvereins. Immer weniger Spieler. Mitgliederzahl des TuS stark gesunken

Bräunlingen (dm) Trotz großem ehrenamtlichem Engagement erfordert es auch für den Turn- und Sportverein (TuS) Bräunlingen besondere Anstrengungen, gegenüber den professionellen Fitnessstudios zu bestehen. Dies ist bisher dem TuS sehr gut gelungen, was die konstanten Mitgliederzahlen verdeutlichen.

Doch mit der Auflösung der Badmintongruppe Ende 2017, die in jüngster Zeit nur noch wenig Zulauf hatte, musste der TuS einen kleinen Rückschritt hinnehmen, der das Gesamtkonzept des TuS nicht beeinträchtigt.

"Das Interesse der Badmintonspieler, die nun 25 Jahre im Verein mitspielten, habe nachgelassen und so haben sie mir mitgeteilt, dass der Trainingsbetrieb zum Jahresende 2017 eingestellt wurde", so der TuS-Vorsitzende Manfred Martin. Die nach der Eröffnung der neuen, dreiteiligen Sporthalle Anfang der neunziger Jahren gegründete Badmintongruppe fand in der Anfangszeit einen großen Zulauf. Bis zu 100 Interessierte kamen in die Halle, um den Federball über das Netz zu schlagen.

Doch die Teilnehmerzahlen gingen in den vergangenen Jahren immer mehr zurück. Vor einigen Wochen kam nun das Aus für die Badmintongruppe.

Ähnlich war es auch bei der Basketballgruppe, die ebenfalls mit dem Rückenwind der neuen Sporthalle damals gegründet wurde. Einige Mannschaften im Aktiven- und Jugendbereich kämpften sogar in verschiedenen Ligen etliche Jahre um Punkte, doch auch dort schwand das Interesse immer mehr, bis vor über zehn Jahren die Auflösung der Basketballgruppe erfolgte.

Der Turn- und Sportverein Bräunlingen mit 785 Mitgliedern, darunter 320 Jugendliche, ist der größte Verein in der Stadt. Er bietet ein sehr umfangreiches und unterschiedliches Sportangebot, das von vielen ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern und Trainern sowie von einem sehr aktiven Vorstand getragen wird.

Früher hatte der TuS knapp 1500 Mitglieder, bis 2002 aus drei Abteilungen neue Vereine wurden. Anfang des neuen Jahrtausends haben sich die drei Abteilungen Skifahren, Tennis und Fußball selbstständig gemacht.

TuS organisiert viele Wettkämpfe im Ligenbereich

Dass der TuS auch als Ausrichter vieler überregionaler Sportveranstaltungen einen sehr guten Namen hat, zeigen die zahlreichen Vergaben von Sportveranstaltungen verschiedener Verbände bis hinauf auf Landesebene. Interne Wettkämpfe darunter die Stadtmeisterschaften und die Pokalkämpfe, sowie die Ligenrunden zeigen, dass der TuS Bräunlingen im Leistungs- und auch Breitensportbereich eine sehr gute Adresse ist.

1869 wurde der größte Bräunlinger Verein gegründet, der in früheren Jahren sogar noch Skifahren, Tennis und Fußball als Abteilungen im Programm hatte, bei einer Mitgliederzahl von fast 1 500 Personen. Anfang des neuen Jahrtausends haben sich die drei Abteilungen selbstständig gemacht und betreiben nun ihren Sport als eigenständige Vereine.

Vorsitzender Manfred Martin ein umsichtiger Vorsitzender

Manfred Martin der Vorsitzende, der als ehrenamtlicher Vereinsmanager viel Freizeit opfert, kann auf einen qualitativ und fachlich hervorragenden Mitarbeiterstamm zurückgreifen, die unter anderem beim Eltern -Kind -Turnen, den Vorschulkreisen, den Leistungs- und Freizeitgruppen und bei den Damen- und Männerriegen für viel Spaß, Abwechslung und auch altersbedingte Körperschulung sorgt.

Der TuS ist nicht nur in der Sporthalle aktiv

Fast jeder Interessierte findet im TuS Sportangebot etwas für sich, doch auch an den Bräunlinger Festtagen, und Vereinsfesten, der Fasnet, Marathon und Kilbig ist der TUS präsent. Aktuelles Beispiel sind die närrischen Tage, denn ob Zunftball oder Schauspielfasnet, der TuS als Sportverein hat einen großen Anteil daran. Auf die Kameradschaft und die Geselligkeit in den Sport- und Freizeitgruppen wird sehr großer Wert gelegt.

Kontakt

Die TuS Geschäftsstelle die von Ira Barth, Untere Gerbe 1, 78199 Bräunlingen geleitet wird, ist unter der Telefonnummer 0771/64080 zu erreichen. Kontakt: TuS-Braeunlingen@t-online.de oder www.tusbraeunlingen.de. Erster Vorsitzender ist Manfred Martin, seine Stellvertreterin Monika Schwörer. Dritte Vorsitzende ist Sandra Wernet. Jahresbeiträge: Jugendliche: 32 Euro; Erwachsene: 45 Euro; Familien: 80 Euro; Passive 27 Euro; Sportbeitrag: 36 bis 40 Euro;

Ziele des TuS Bräunlingen

Spaß an der Bewegung fördern, Schulung von Körperfunktionen, sowie der Motorik und des Gleichgewichtes; Förderung von Leistungssport, Vereinszugehörigkeit. Ausgleich zum Alltagsstress; Fit bleiben bis ins hohe Alter.

Vereinsgruppen

Eltern Kind Turnen; Vorschulturnen; Freizeitgruppen; Leistungsriegen; Leichathletikgruppe; Trampolingruppen; Erwachsenengruppen unter dem Motto "Der Sport hält uns jung und fit"; Sportabzeichenabnahmen.