Bräunlingen Bräunlingen als großes Schaufenster: Gewerbeschau startet am 5. und 6. Mai

Das erste Maiwochenende wird ein großes in Bräunlingen. Dann findet wieder die Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag, Unterhaltungsprogramm, Ausbildungsforum sowie Oldtimerschau- und treffen statt.

Im Mai wird es wieder bunt und turbulent in Bräunlingen. Am Wochenende, 5. und 6. Mai, startet die große Bräunlinger Gewerbeschau von 11 bis 18 Uhr in und um die Stadthalle und der Innenstadt. Neben den zahlreichen Informations- und Ausstellungsständen der Gewerbetreibenden der Stadt, gibt es mit Oldtimerschau- und treffen, einem verkaufsoffenen Sonntag und Unterhaltungsprogramm auch noch weitere Attraktionen.

"Die historischen Fahrzeuge der Schau werden vor der Stadthalle präsentiert, das Oldtimertreffen findet entlang der Kirchstraße statt", erklärt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Unter den Fahrzeugen seien auch einige echte Raritäten mit dabei: "Es gibt einen Ford T aus dem Jahr 1908, also ein 110 Jahre altes Automobil. Dazu gibt es noch Motorräder und weitere besondere Fahrzeuge. Auch der SÜDKURIER wird mit einem Stand dort vertreten sein.

Besonderen Schwerpunkt lege man bei der Gewerbeschau 2018 auf das Thema Ausbildung. "Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema, von dem alle betroffen sind", sagt Bertsche. Daher werden die Bräunlinger Firmen mit vielen Auszubildenden mit dabei sein, sich und ihr Angebot entsprechend präsentieren. Dazu werde vorab Informationsmaterial an den Schulen der Region verteilt. "Die Gewerbeschau hat ein Einzugsgebiet von etwa 25 bis 30 Kilometer. Da hoffen wir natürlich auch auf eine entsprechende Resonanz", so der Hauptamtsleiter. Beim Ausbildungsforum gibt es für die Jugend Konzertkarten für Max Giesinger und Sunrise Avenue zu gewinnen. Hier präsentiert sich auch die Stadt als moderner Ausbilder: "Wir gehen mit einem neuen Plakat etwas offensiver an die Leute ran", sagt Sebastian Pfaff. Das Forum sei bei der vergangenen Schau so gut angekommen, dass man es dieses Mal an beiden Tagen anbieten wird.

Am Sonntag, 6. Mai, gibt es in der Stadt die Möglichkeit, durch die zahlreichen Geschäfte zu bummeln. Zudem gibt es dann von 10.30 bis 16.30 Uhr zum vierten Mal ein internationales Oldtimertreffen in Bräunlingen: "Wir haben uns einen Adressenpool aufgebaut und bisher rund 100 Anmeldungen für das Treffen erhalten. Teilnehmen werden Fahrzeuge, die auch ein bestimmtes Mindestalter vorweisen können", erklärt Bertsche.

Das Besondere an dem Wochenende: es kostet keinen Eintritt, Besucher bekommen sogar etwas geschenkt: "Es gibt eine Stofftasche mit Informationen und man kann an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem man an den einzelnen Ständen vorbeischauen muss", so Bertsche. Am Sonntagnachmittag wird es in der Stadthalle und auf der Freibühne ein Unterhaltungsprogramm der Bräunlinger Vereine geben. Eine Kinderbetreuung wird ebenfalls geboten. "Wir haben ein volles Programm und hoffen auf gute Resonanz. Das ist kommunale Wirtschaftsförderung im wahrsten Sinne des Wortes", freut sich Bertsche auf das Wochenende im Mai. Das bestätigt auch Bürgermeister Micha Bächle: "Das ist ein schönes Schaufenster für die Leistungsfähigkeit unserer Stadt, dafür sind wir den Betrieben sehr dankbar." So bringe man Bürger, Unternehmen und Gewerbe zusammen, was das Wir-Gefühl verstärke. "Wir können ein Programm bieten, das für Jung und Alt etwas bereithält. Und besonders wichtig: Über den Ausbildungsaspekt unterstützen wir Gewerbe und Nachwuchs", sagt Bächle.