Bräunlingen Brändbachhalle wird teurer und später fertig

Bürgermeister Micha Bächle muss die ersten schlechten Nachrichten verkünden: Die Brändbachhalle wird erst am 27. Juli eröffnet und die Baukosten erhöhen sich um 90 000 Euro.

Später und teurer: Gleich in seiner zweiten Woche muss Bürgermeister Micha Bächle schlechte Nachrichten verkünden. Die Planungen für die Brändbachhalle können nicht gehalten werden. Das teuerste Hochbauprojekt der Stadt seit der Stadthalle wird deutlich später fertig als erwartet. Und es ist auch mit Mehrkosten von rund 90 000 Euro – inklusive einem Risikopuffer – zu rechnen. „Ich habe mir in meiner ersten Woche alle wichtigen Vorgänge der Stadt geben lassen“, sagt Bächle. Darunter auch die Brändbachhalle Unterbränd. „Es war mir schnell klar, dass wir einen kurzfristigen Termin brauchen“, so Bächle.