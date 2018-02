Bräunlingen Biowärme Bräunlingen: Klärschlamm-Kredite fressen Gewinn

Veränderungen bei der Biowärme Bräunlingen: Die Stadt wird 2018 alleiniger Gesellschafter und kauft die Anteile der Brigachschiene auf. Die Biowärme hat auch noch mit Altlasten von der Klärschlamm-Trocknung zu kämpfen

Die Verträge sind mittlerweile ausgelaufen. Seit 31. Dezember 2017 wurde der Zweig der Klärschlamm-Trocknung, den der Betrieb Biowärme-Bräunlingen (BWB) davor jahrelang betrieben hatte, endgültig eingestellt. "Wir haben den Zweig geschlossen, die Verträge mit den betreffenden Städten sind ausgelaufen", sagt Sebastian Grytner, Kämmerer der Stadt Bräunlingen und kaufmännischer Geschäftsführer der BWB.

Bereits 2015 hatte man damit aufgehört, die Trocknungsanlage zu benutzen. Damals drängten Betreiber von Biogasanlagen auf den Markt, das Unternehmen war nicht mehr konkurrenzfähig. Dazu kam heftige Kritik von Seiten der Anwohner im Bereich Niederwiesen. Beschwerden über den Geruch der Biowärme wurden laut.

Das Geschäft macht die BWB jetzt über einen Landwirt, der die Wärme über seine Biogasanlage direkt in das Netz der BWB einspeist. "Wir sind natürlich auch auf einen Ausfall vorbereitet. Im Fall einer Havarie können wir auf Holz und Öl zurückgreifen, um die Wärmeversorgung aufrecht zu erhalten", erklärt Grytner.

Die Sache mit der Klärschlamm-Trocknung ist jedoch nicht endgültig vom Tisch. Die BWB hat hier noch mit Altlasten zu kämpfen. Die Anlage zur Klärschlammtrocknung wurde zu großen Teilen fremdfinanziert. Der Kredit läuft noch: "Die BWB hat noch Lasten von der Klärschlammtrocknung. Die Abschreibung des Kredites frisst viel vom Gewinn auf", erklärt der Geschäftsführer. Wie hoch die Summe ist, die aktuell noch abgestottert wird, möchte Grytner nicht sagen.

Die Stadt sei intensiv auf der Suche nach einem Abnehmer für das Gebäude im Niederwiesen. Man befinde sich sogar bereits in Verhandlungen. "Sollte das klappen, dann sieht es aus meiner Sicht gut aus mit dem Fernwärmegeschäft", sagt Grytner. Gerade mit der Erweiterung des Niederwiesen-Gebietes verspreche man sich hier eine positive Entwicklung, besteht doch für Bauherren in diesem Bereich ein Anschluss- und Benutzungszwang über die BWB. "Wenn der Anschluss hier richtig läuft, sieht es gut aus", so Grytner.

Bisher teilte sich die Stadt Bräunlingen die BWB-GmbH mit anderen Gesellschaftern, die jedoch nach und nach die Segel strichen und ihre Anteile an die Stadt verkauften.

So wird auch das derzeitige Mehrheiten-Verhältnis bald aufgebrochen: Das Unternehmen Nahwärme Brigachschiene mit Sitz in Donaueschingen hält momentan noch 44 Prozent BWB-Anteile, 56 Prozent liegen bei der Stadt. Das soll sich jedoch ändern: "Es ist geplant, dass die Stadt die Anteile der Brigachschiene dieses Jahr noch kauft. Dafür sind im Haushalt 265 000 Euro vorgesehen. Das ist keine Verhandlungsbasis, wir haben das extern bewerten lassen", sagt der Geschäftsführer. Damit wäre die Stadt alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Weitere wolle man dann erst mal nicht mit ins Boot holen. "Es geht hier nicht um das Geld, sondern die Expertise. Es hat keinen Sinn, jetzt eine Minderheitenbeteiligung zu schaffen", so Grytner. Er ergänzt: "Die Stadt hat mit den 100 Prozent immer noch alle Optionen offen. Teile könnten dann auch verkauft werden."

Mit der Brigachschiene werde man auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit pflegen. Immerhin werde sie auch in Zukunft für einige Dienstleistungen zuständig sein: Die Betreuung und Wartung des Netzes, die Zähler-Auslesung sowie die Neuanschluss-Planung. "Wir sind immer noch gut verbunden", so Grytner.

Das bestätigt auch Joachim Ledwig, Geschäftsführer der Brigachschiene: "Wir gehen nicht im Streit." Offiziell sei das Unternehmen bereits 2017 als Gesellschafter ausgestiegen. "Jetzt warten wir allerdings noch die Abwicklung in den technischen und kaufmännischen Bereichen ab", so Ledwig. Er ergänzt: "Für uns war das interessant, als die Klärschlamm-Trocknung noch in Betrieb war." Nach deren Wegfall sei die Auslastung für die Brigachschiene auf ein Minimum geschrumpft.

Entwicklung der Biowärme Bräunlingen

Seit 1998 gibt es die Biowärme Bräunlingen. Wie hat sich der Betrieb im Laufe der Jahre entwickelt? ein Überblick.