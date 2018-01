Bräunlingen Ausnahmezustand in Döggingen: Großes Narrentreffen läuft

Das große Fest läuft und tausende Hästräger und Besucher tummeln sich in Döggingen, um das Narrentreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung zu besuchen. Was es zu sehen gibt und wie die Busse fahren.

Das große Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung ist am Freitag, 19. Januar, mit einem Nachtumzug gestartet. Anlass ist das 45-jährige Bestehen der Dögginger Gauchenzunft. Drei Tage, in denen tausende Hästräger in Döggingen unterwegs sein und miteinander feiern werden. Das letzte Mal geschah das 1998. Damals organisierte die Gauchenzunft ein fast schon legendäres Narrentreffen in der Tunnelbaustelle des B 31-Tunnels.

Das ist geboten:

Samstag, 20. Januar

14.30 Uhr: Kinderumzug; anschließend Narrenbaumstellen mit Hexentaufe am Kuhstall20 Uhr: Brauchtumsabend und Unterhaltung mit den „Traumtänzern“ in der Gauchachhalle

Sonntag, 21. Januar

9.30 Uhr: Narrenmesse in der katholischen Kirche13.30 Uhr: Großer Umzug der Schwarzwälder Narrenvereinigung; anschließend Narrentreiben im Narrendorf und Halle. Die Umzugsstrecke verläuft entlang der Gauchachstraße, über den Schopfelnweg bis zur Gauchachhalle.

Shuttle-Bus zum Narrentreffen

Damit die Narren auch führerscheinfreundlich zum Treffen und wieder zurück gelangen, bietet die Gauchenzunft Narrentreffen an allen drei Festtagen einen Shuttle-Bus an. Mit fünf verschiedenen Touren können Narren aus der Region so nach Döggingen und wieder nach Hause kommen. Der Preis für den Transport von Freitag bis Samstag beträgt sieben Euro. Ein Familienticket am Sonntag (gilt für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) kostet elf Euro.