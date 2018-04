Bräunlingen Auf dem Schiff-Spielplatz Ebermann/Marquardswiesen haben auch Kleinkinder bald ihren Spaß

Neue Geräte für die die Jüngsten sollen noch 2018 aufgebaut werden. Unterdessen wird der beliebte Spielplatz immer schöner und bunter.

Bräunlingen – "Ich wurde während meines Bürgermeisterwahlkampfes von etlichen Eltern und auch aus den Kindergärten angesprochen, den neuen Spielplatz Ebermann/Marquardswiesen auch für Kleinkinder attraktiv zu machen". Das sei für ihn viel Motivation gewesen, sich darum zu bemühen, dass auch die Kinder unter drei Jahren auf dem neuen Spielplatz ihren Bereich finden, meinte Bürgermeister Micha Bächle bei einem Vororttermin. Der Umbau soll noch 2018 erfolgen, eine Rutsch-Kletterkombination mit Kleinkindschaukel soll künftig auch für Kleinkinder etwas bieten.

Micha Bächle freute sich darüber, dass die Sparkassenstiftung Donaueschingen 1700 Euro der Gesamkostent von rund 6500 Euro übernimmt. Der Rest wird aus dem Haushalt finanziert. Auch optisch wird der Spielplatz aufgewertet: Er bekommt kindgerechte farbige Holzfiguren am Sicherheitszaun, für die Gestalter Hermann Scherer in ehrenamtlicher Arbeit über 360 Stunden aufgebracht hat. Wasserbezogene bunte Motive, darunter Fische, Meerjungfrauen und weitere Wassertiere aus Holz, sorgen für ein optisch schönes Bild. Auch der Bauhof und der Stadtgärtner haben mit angepackt. In den nächsten Monaten wird unter anderem durch Kletterpflanzen der hohe Zaun optisch noch mehr in den Hintergrund rücken. "Das ist dann eine runde Sache" meinte Alexander Misok vom Stadtbauamt.

Mitte 2017 war der neue Ebermannspielplatz für die Kinder freigegeben worden. Der alte Spielplatz war zwei Bauplätzen gewichen. Zielrichtung des Spielplatzes ist es, etliche Bewegungsfähigkeiten und auch die Koordination der Kinder zu fördern und dabei das Thema "Wasser" mit einzubeziehen, so die Intention der Planer. Der dann erweiterte Spielplatz, der auch als Bindeglied zwischen der Ebermannstraße und dem Naherholungsgebiet Marquardswiesen gesehen wird, lädt die Kinder mit dem Spielschiff auf unterschiedlichen Ebenen zum Parcoursklettern ein. Eine solche Attraktion gab es zuvor in Bräunlingen noch nicht.

Zusätzlich zum Spielschiff mit Kletterröhre und Balanciersteg wurde ein Kinderbereich mit Kleinkindschaukel und Sandelbereich eingeplant, der nun erweitert wird. Gerne angenommen werden auch das Sonnenschutzsegel und das Spielhaus. Eine Möblierung mit Tischen, Bänken und Abfallkörben sorgt für ein rundes Bild.

Die Kosten

Die Kosten der bisherigen Gesamtbaumaßnahme lagen bei rund 44 000 Euro. Allein das Spielschiff aus Robinienholz hat 28 000 Euro gekostet. (dm)