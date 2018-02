Bräunlingen Ansgar Barth schneidet an der Zukunft des Obstbaus

Der Unterbränder Obstbaumpfleger nimmt sich alte Streuobstwiesen vor. Er sit auf der Suche nach unverfälschten Sorten früherer Zeit.

Unterbränd – Eine Wiese mit 70 bis 80 Jahre alten Obstbäumen, hohes Gras, seit vielen Jahren nicht mehr angerührt. Dazwischen Gestrüpp, wild gewachsene Sträucher und kleine Bäume: Da ist der frischgebackene Obstbaumpfleger Ansgar Barth aus Unterbränd voll in seinem Element. Nachdem die Grobarbeiten erledigt waren, ging es trotz der kalten Witterung mit viel Elan daran, die alten Bäume fachmännisch zurückzuschneiden. Und Barth ist heute schon gespannt, welche alten Apfelsorten zum Vorschein kommen, wenn die Bäume wieder Ertrag abwerfen.

Es ist eine Streuobstwiese direkt vor seiner Haustüre, die an der Straße nach Dittishausen nahe des Kohlplatzes liegt, die Barth jetzt pachten konnte und mit der er schon vor vielen Jahren geliebäugelt hatte. Und hier kann er sofort seine neuen Kenntnisse anwenden, die er in einer Vollzeit-Ausbildung zum geprüften Obstbaumpfleger im Streuobstzentrum Schwäbisch-Gmünd des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg erworben hat. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist er der Einzige mit dieser Qualifikation. Und er fungiert jetzt schon als Multiplikator. Hatte er seine Ausbildung als Obst- und Gartenfachwart, die Voraussetzung für diese Ausbildung war, noch in Stockach absolvieren müssen, so fungiert er in einem aktuellen Kurs des hiesigen Landratsamts bereits als Dozent in Sachen Baumschnitt. Der Schwarzwald-Baar-Kreis sei in diesem Feld noch ein Waisenkind, das möchte Barth jetzt ändern. Er möchte Leute begeistern, motivieren und qualifizieren. Der Laie sei überfordert, man könne viel falsch machen. Deshalb gibt Barth schon seit längerem Baumschnittkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule.

Streuobstwiesen haben es Ansgar Barth angetan. So hat er in den vergangenen Jahren nach und nach zweieinhalb Hektar in Unterbränd, Bräunlingen und Döggingen gepachtet. Mehr sei nicht zu bewältigen. Deshalb sucht er Gleichgesinnte und gibt bereitwillig sein Wissen weiter. Momentan sei er ein Einzelkämpfer, doch das Netzwerk wächst, und das könne der ganzen Region nützen. Denn das Streuobst im Schwarzwald-Baar-Kreis sei ein wahres Schatzkästlein. Man findet unter den alten Bäumen Bestände alter, genetisch unveränderter Obstsorten, die man wieder zum Veredeln verwenden und deren Fortbestand man so sichern kann. "Ein wahrer Genpool", so Barth. Ferner ist jede Streuobstwiese ein Lebensraum für unzählige Kleinstlebewesen mit einer Artenvielfalt, die um ein Vielfaches größer ist als im Wald. Ein ökologisches Gefüge, dessen Überleben man sichern müsse.

Außerdem ist Ansgar Barth überzeugt, dass der Klimawandel durchaus dazu führen könne, dass sich der Obstbau in höhere Regionen verschiebt. Während man es am Bodensee zusehends mit Schädlingen zu tun hat und diese bekämpfen müsse, vermehren sich diese in höheren Lagen gar nicht. Und trotz magerer Lehmböden sei man in unserer Gegend nicht schlecht aufgestellt. Lediglich die Vegetationsphase im Sommer sei kürzer und nicht alle Sorten werden gänzlich funktionieren. Möglicherweise sei dies die Zukunft des Obstbaus. Ansgar Barth arbeitet daran.

Der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg kürzt sich LOGL ab. Er entstand 1968 durch Zusammenschluss des Württembergischen Obstbauvereins, gegründet 1880, mit dem Badischen Landesobstbauverein, den es seit 1893 gibt. Seit 1997 gibt es die vom LOGL initiierte landeseinheitliche Ausbildung zum Obst- und Gartenfachwart. Darauf aufbauend gibt es seit 2009 die Zusatzqualifikation zum LOGL-geprüften Obstbaumpfleger. Ziel ist es unter anderem, überalterte Obstbaumbestände durch naturgerechte Schnitttechnik so zu pflegen, dass sie weiterhin Lebensraum für die bedrohten Vogelarten der traditionellen Streuobstwiesen wie Halsbandschnäpper, Wendehals, Neuntöter und Grauspecht bieten können. Die Ausbildung mit findet im Rahmen des EU-Projektes "Life plus" statt und endet mit einer schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung. (lrd)