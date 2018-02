Blumberg Zaubertrank macht Gallier in Riedböhringen närrisch

Beim Programmabend der Bläserjugend wird die Mehrzweckhalle zum Dorf von Asterix und Obelix

Der Vorhang öffnete sich für das Fasnachtsprogramm der Bläserjugend Riedböhringen und das Publikum war entführt in das kleine gallische Dorf von Asterix und Obelix. Vor toller Kulisse begrüßte Thomas Fricker als Majestix die voll besetzte Halle und übergab das Wort dann an Lisa Leber und Laura Winterhalter, die dieses Jahr ihre Premiere als Ansagerinnen hatten und gekonnt durch das Programm führten. Dafür schlüpften sie in die Rollen von zwei gallischen Mädchen, die sich römisch verkleidet hatten, um von den Römern nicht selbst gefangen genommen zu werden. Sie lasen Aufgaben vor, die das gallische Dorf erfüllen musste.

Und so löste die erste Aufgabe die Tanzgruppe Movie Mento aus Hüfingen mit ihrer tänzerischen Einlage. Eine weitere Aufgabe, nämlich darzustellen, wie wichtig Bier sei, übernahmen Feuerwehrleute, die die Sirene ignorierten, bis ihnen jemand sagte, die Brauerei stehe in Flammen. Der Narrenrat trug mit drei Sketchen, die von einer zerbröselten Viagratablette, einem sehr rüstigen Opa und einer Sträflingsanstalt handelten, zum Programm bei.

Parade von Sketchen

Zwölf Zöglinge des Musikvereins zeigten ebenfalls in einer Sketchparade ihr Können. Bei ihnen ging es um ein Rätsel, um Szenen in der Schule und in einer Amtsstube sowie der ewige Ärger mit Computern und dem dazu gehörigen Service. Eine weitere Aufgabe für das gallische Dorf war ein Reise in die Zukunft: „Tanzt und kleidet Euch, als schriebe man das Jahr 1975“. Die Tanzgruppe mit elf Mädchen aus Riedböhringen löste die Aufgabe mit Glitzerhosen, Schlagärmeln und tanzten auf die bekannten Lieder der Gruppe Abba.

Das Ortsgeschehen nahmen Edgar Eisenring, Robert Münzer und Andreas Schmid als Asterix, Obelix und Troubadix unter die Lupe. Als Vierter im Bunde kam dieses Jahr erstmalig Reinhard Fricker als Miraculix dazu. „Latürnich“ wurde nicht nur von Riedböhringen berichtet, ihr Blickwinkel reichte bis über den Eichberg. Eine schöne Showeinlage brachten acht junge Musikerinnen und Musiker mit ihrem Leuchttanz auf die Bühne, bei dem in der komplett dunklen Halle sehr gelenkige Strichmännchen auf der Bühne tanzten. Ein weiterer Sketch spielte in einem Wirtshaus mit einer resoluten Wirtin. Die Damen der Bergli-Hexen schlüpften in Kostüme von Kleopatra, um bei einer Casting-Show mitzumachen. Noch bevor die Jury anwesend war, bekamen sich die Kleopatras schon verbal in die Haare – sehr zur Freude des Publikums. Die Jury, die aus Julius Cäsar alias Doris Happle bestand, konnte nur feststellen, dass diese Kleopatras eindeutig in die Kategorie „Weißnix-Blicknix-Kannnix“ einzustufen seien.

Das Finale des Programms gestaltete das Männerballett, deren Mitglieder als Asterix, Obelix, Methusalix, Majestix, Automatix, Falbala, Gutemine und Minna auf „Highway to Hell“ die Bühne rockten. Während und nach dem Programm sorgten die Holidays für die musikalische Unterhaltung und die Bläserjugend schenkte kräftig ihren selbstgemixten Zaubertrank aus.

