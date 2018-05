Blumberg Wohnmobilstellplatz in Blumberg ist ein Magnet

Immer mehr Wohnmobilisten zieht es jährlich nach Blumberg. Ein Grund ist der 2013 neu gerichtete Stellplatz im Oberen Ried, sowie die gute Betreuung.

Blumberg (bal/blu) Das liegt an der Attraktivität des Wohnmobilstellplatzes im Oberen Ried, den die Stadt im Jahr 2013 für 30 000 Euro saniert hat und dem engagierten Platzwart Christian Hartmann. Seither stieg die Zahl der Übernachtungen fast kontinuierlich um mehr als 50 Prozent von rund 3500 im Jahr 2013 auf 5442 Übernachtungen im Vorjahr, ein neuer Rekord. Im August 2017 fand ein Treffen mit zehn Wohnmobilen aus dem Saarland statt.

Mitte voriger Woche steuerten erneut viele Wohnmobilisten aus ganz Deutschland und der Schweiz den Blumberger Wohnmobilplatz im Bereich Sportplatz/Tennisplatz an. Mitglieder des Carthago Wohnmobil Forums Deutschland haben erstmals für ihr jährliches Treffen die Eichbergstadt ausgesucht. Betreut wurden die 60 Wohnmobilfreunde mit ihren 26 Gespannen vom Platzwart Christian Hartmann. Auf dem Programm standen die Erkundung der wunderschönen Natur im Südschwarzwald, Besichtigungen der Straußenfarm, eine Fahrt mit der Museumsbahn und geselliges Beisammensein auf dem Wohnmobilplatz standen auf dem Programm.

Am Sonntag, nach einem gemeinsamen Frühstück und einem Rückblick auf das Erlebte in Blumberg ging es zurück in Richtung Heimat, die in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, der Pfalz, Nord- und Ostdeutschland zu suchen war. "Unser Club hat deutschlandweit nahezu 3000 Mitglieder, dazu kommen noch einige Wohnmobilisten aus dem benachbarten Ausland", wusste Alfred Husslein aus dem Taunus zu berichten. Er organisiert zusammen mit Detlef Gerhart aus dem Odenwald derartige Treffen. "Bis auf einen kleinen Wermutstropfen haben wir uns hier in Blumberg wohlgefühlt", sagte der Organisator.