Blumberg Windpark Länge: Klinge fordert Entscheidung des baden-württembergischen Petitionsausschusses

Beim geplanten Windpark Länge dauert dem Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge (FDP) das Abwarten des Petitionsausschusses zu lange.

Blumberg (blu) Der liberale Bundestagsabgeordnete Dr. Marcel Klinge hat auf den Zuschlag der Bundesnetzagentur für die Firma Green City Energy für den Windpark Länge wenig überrascht reagiert. "Es war zu erwarten, dass dieser Schritt nun folgt", heißt es in einer Mitteilung aus Klinges Wahlkreisbüro. Ohne ein abgeschlossenes Petitionsverfahren aus Stuttgart würden so per Salami-Taktik Fakten geschaffen. Green City Energy will auf dem Ettenberg bei Blumberg-Riedöschingen vier Windkraftanlagen erstellen, jeweils 230 Meter hoch, so dass sie rund 200 Meter über die Baumspitzen hinausragen würden, wie der Petitionsausschuss vor Ort festgestellt hatte. "Spätestens seit dem Vor-Ort-Termin lägen die Karten auf dem Tisch." Es werde Zeit für eine Entscheidung. Wenn es Verfahrensmängel gab, müsse das ganze Vorhaben auf den Prüfstand, folgerte Klinge. Das gebiete alleine schon der Respekt den Anwohnern gegenüber. "Es ist nicht akzeptabel, dass der Petitionsausschuss noch nicht entscheiden hat", so Klinge. Beim Petitionsrecht handle es sich um ein Grundrecht. "Wenn jetzt noch weitere Fakten vor der Entscheidung des Petitionsausschusses geschaffen werden, untergräbt das letzten Endes auch das Vertrauen in die staatlichen Organe", wird Klinge abschließend zitiert.