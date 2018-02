Blumberg Windpark Länge: Abgeordneter Guido Wolf schreibt Umweltminister Franz Untersteller

Die Diskussion um den Windpark auf der Länge nimmt zu: Der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustizminister Guido Wolf bittet Umweltminister Franz Untersteller, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen. Derzeit werde das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat erschüttert. Die Firma Solarkomplex hat den Zuschlag der Bundesnetzagentur erhalten.

Baar (blu) Der Kampf um den Windpark auf der Länge geht in die entscheidende Phase. Gestern erhielt die Firma Solarkomplex aus Singen, die sieben der elf Windräder bauen will, den EEG-Zuschlag der Bundesnetzagentur. Die Firma Green City Energy, die vier Windräder bauen will, erhielt keinen Zuschlag. Beim Verwaltungsgericht Freiburg ging gestern ein Eilantrag einer Privatperson gegen die Rodungsgenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg ein. Die Person besitze ein Grundstück im Waldumwandlungsgebiet und mache Beeinträchtigungen des auf dem Grundstück vorhandenen Bachlaufs sowie eines Ferienhauses geltend, teilte Gerichtssprecher Klaus Döll mit. Die Kammer warte noch auf die Stellungnahmen des Regierungspräsidiums und der Firma Solarkomplex und beabsichtige, voraussichtlich am Mittwoch zu entscheiden, ob zunächst ein vorläufiger Baustopp verhängt werden soll oder ob bereits eine Entscheidung über den Eilantrag getroffen werden könne.

Unterdessen hat der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) seinem Kabinettskollegen und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) wegen des Windparks geschrieben, sowie Bea Böhlen, der Vorsitzenden des Petitionsausschusses. Nachdem die Presse berichtet habe, "dass nun die Rodungsgenehmigung erteilt wurde, obwohl die eingereichten Petitionen noch nicht behandelt wurden, ist der Frust groß und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat erschüttert." Die betroffenen Menschen hätten den Eindruck, dass die Angelegenheit nun „durchgedrückt“ werden solle. Wolf wirbt darum, die eingelegten Einwände der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und rechtlich zu bescheiden, bevor weitere Tatsachen geschaffen werden. Im Moment entstehe der Eindruck, "dass die wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen stärker gewichtet werden, als die mit dem Bau der Windkraftanlagen verbundenen Auswirkungen auf Natur und Mensch." Er bittet den Kollegen, sich dieses Verfahrens persönlich anzunehmen und ein besonderes Augenmerk auf die weiteren Schritte zu legen. Und Wolf bietet ein persönliches Gespräch an.