Blumberg Windmessgerät auf Hohen-Randen bei Blumberg

Auf dem Hohen Randen bei Blumberg-Fützen ist ein Windmessgerät auf dem Hohen-Randen installiert. Die Ergebnisse über die dortigen Windverhältnisse werden in den Windatlas Baden-Württemberg übernommen.

Blumberg (bal) Seit den ersten Januartagen dieses Jahres ist auf dem Gebiet Hoher-Randen, mit 906 Metern die zweithöchste Erhebung auf Blumbergs Gemarkung, ein waschmaschinenähnliches Gebilde aufgebaut worden. Bei näherem Hinsehen sind an dem auf einem kleinen Anhänger befindlichen Gerät Antennen und sonstige technische Geräte auszumachen. Die Recherche des SÜDKURIER führte zu Stadtbaumeister Uwe Veit, der gerne fachkundige Informationen dazu vorbrachte. Hier handele es sich um ein Windmessgerät, das in den nächsten vier bis sechs Wochen Daten über die Windverhältnisse auf dem Hohen-Randen sammelt, diese analysiert und an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (BW) übermittelt. Dort werden diese für einen Windatlas, der die Datengrundlagen für die Windenergienutzung verbessern soll, kartiert und genutzt.

Uwe Veit weist ausdrücklich darauf hin, dass die Messergebnisse auf dem Hohen-Randen nicht automatisch zu einer ausgewiesenen Fläche für die Windenergienutzung führe. In dieser Hinsicht sei dort absolut nichts geplant, so der Stadtbaumeister. Die einzige Fläche zur Nutzung der Windernergie sei im Längebereich der Gemarkung Blumberg ausgewiesen. In einigen Wochen werde die Messanlage wieder entfernt, so Veit. Der Windatlas beinhaltet mit der Windkartierung, die durch den TÜV Süd vorgenommen wird, die in Deutschland genaueste Windpotenzialanalyse. Diese Windkarten werden jedem Interessierten über das Internet zur Verfügung gestellt, so ein Auszug aus dem Geoportal der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz. Den Strom für den Betrieb des Messgerätes erzeugen Solarkollektoren, die an dem Gerät montiert sind.