Blumberg Wechsel im Epfenhofener Landfrauenvorstand

Führungsteam mit neuen Gesichtern. Beitrag wird nach 21 Jahren erhöht.

Im Vorstand der Landfrauen Epfenhofen gibt es einige Wechsel. Die Mitglieder wählten am Freitagabend im Gasthaus "Linde" ein neues Führungsteam, dem neben Silvia Schwörer und Ilona Leingruber neu Andrea Wegener angehört. Die bisherigen Teamangehörigen Vera Schäfer und Susanne Zwink sind jetzt Beisitzerinnen.

Der Tätigkeitsbericht von Vera Schäfer erstreckte sich über mehr als drei Jahre. Er reichte von der Kinderfastnacht über Ausflüge und Vorträge bis zu den alljährlichen Seniorennachmittagen. Unter anderem wurden eine Kaffeerösterei und das Sommertheater in Hüfingen besucht. Zweimal waren die Epfenhofener Frauen bei Blumberg on Ice im Eisatz, was sich finanziell lohnte, berichtete Susanne Zwink in ihrem Kassenbericht. Ein großes Lob erhielt sie von Kassenprüferin Waltraud Preißler, die mit Irene Merk im Amt bleibt. Der Verein werde vorbildlich geführt, sagte Ortsvorsteher Markus Rösch bei der Vorstandsentlastung. Dem Vorstand sei eine finanzielle Punktlandung gelungen.

Silvia Schwörer verabschiedete Vera Schäfer nach zwölf Jahren und Susanne Zwink nach neun Jahren aus dem Vorstand mit Geschenken. Sie erläuterte den Anwesenden ausführlich, warum der Jahresbeitrag der Landfrauen nach 21 Jahren von bislang 16 auf 25 Euro ansteigen muss. Die Verbandsversammlng habe das so beschlossen, um die Inflation, die gestiegenen Kosten und die Abnahme der Mitgliederzahl auszugleichen.

Der 1949 gegründete Landfrauenverband setze sich für die Gemeinschaftspflege, und die Weiterbildung ein und vertrete die politischen Interessen der Frauen auf dem Land. Das Epfenhofener Führungsteam möchte in Zusammenheit mit den Fützener Landfrauen mehr Aktivitäten entwickeln, um das Dorfleben zu bereichern. Silvia Schwörer stellte die immer schwieriger zu organisierende Kinderfastnacht in Frage. Bei einem Helferfest soll besprochen werden, wie es weiter geht. Der Vorstand will versuchen, junge Frauen für das Engagement im Verein zu gewinnen. Erika Maier vom Landfrauen-Bezirksvorstand informierte über die Arbeit und aktuelle Veranstaltungen.