Blumberg Villinger Kumedie begeistert bei Auftritt in Randen

Villinger Kumedie begeistert bei Auftritt in Randen

Viele Lachsalven beim Fest des Musikvereins im Dreschschuppen. Frank Blom als Elvis becirct die Frauen.

Witze und Gags am laufenden Band, dazu gut gesetzte Pointen, das sind die Markenzeichen der "Villinger Kumedie". Am Freitagabend trafen die beiden Protagonisten Thomas Moser und Frank Blom beim Frühlingsfest des Musikvereins Randen auf ein dankbares Publikum. Im Rahmen ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums massierten die beiden Komödianten mit ihrem neuen Programm unter dem Motto "Die Welt ist bekloppt ... und wir auch" stundenlang die Lachmuskeln des Publikums.

Vor allem wenn Thomas Moser seinem Namen alle Ehre macht und so richtig los mosert, bleibt kein Auge trocken. Als Eröffnung präsentieren die Beiden ein älteres Ehepaar beim "friedlichen Plausch". Ehemann Karl hat nichts zu melden und stellt fest: Er hätte statt seiner Frau auch den Teufel heiraten können. Mechthild antwortet: Geschwisterehen seien gesetzlich verboten. So geht es Schlag auf Schlag, die Lachsalven sitzen. Da bekommen auch prominente Politiker wie Angela Merkel, oder Donald Trump ihr Fett weg. Ein Gag jagt den anderen atemlos durch den Abend, das Lachen will kein Ende nehmen.

Besonders bei den Reizen einer Darmspiegelung mit heftigem Ausgang hält es die Zuhörer kaum auf ihren Sitzen. Das seien alles wahre Geschichten, versichert Moser. Bevor er sich in den Bademantel von Udo Jürgens stürzt und ins Publikum eilt, trägt Frank Blom noch einige mehr oder weniger bekannte Witze gekonnt vor. Mit seinem ersten Liedbeitrag becirct er vor allem das weibliche Publikum. Als alte Weiber mit atmungsaktiver Wäsche und ranziger Haftcreme haben sie ebenso die Lacher auf ihrer Seite, wie mit der philosophischen Frage, warum in Kühlschrank Licht brennt: weil Männer nachts essen wollen.

Im nächsten Song stellt Blom in Frauenkleidung fest, dass er keine Schokolade will, sondern einen Mann. Breit ausgesponnen wird das Thema Nachwuchs. Es sei mutig, sein Kind mit 49 Prozent Akkuleistung aus dem Haus gehen zu lassen. "Des is nimmi normal" mosert Thomas über die frühreife Jugend. Weiber würden im Fitness-Studio frustriert aussehen, weil sie auf den einbetonierten Rädern nicht vom Fleck kommen.

Elvis-Parodie

Frank Blom trägt als Laudatio auf 20 Jahre Bühnenerfahrung den bekannten Sinatra-Song "das ist mein (unser) Leben" vor. Dann begeisterte er zum Abschluss un Randen die entzückten Damen mit seiner Elvis-Parodie. Der Applaus will kein Ende nehmen.