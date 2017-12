Blumberg Vier Klassen der Musikschule Blumberg zeigen ihr Können

Bei einem adventlichen Vorspiel der Musikschule Blumberg zeigen die Schülerinnen und Schüler von vier Klassen ihr Können.

Gleich vier Musikschulklassen hatten zur Vorspielstunde in die Aula der Blumberger Scheffelschule eingeladen und boten mit den Lehrern Jystina Duda, Christine Polzer, Stefan Langhammer und Otmar Mayer ein musikalisch ansprechendes Programm. Mit dem alten Nikolauslied "Lasst uns froh und munter sein," stimmte das Drähtli-Orchester, die jüngsten Gitarrenspieler mit Otmar Mayer und Stefan Langhammer auf die kommende Weihnachtszeit ein.

Mit "Fröhliche Weihnacht überall" und dem bekannten altfranzösischen "Gloria in exelsis deo", begleitet von Otmar Mayer am Flügel, ging es mit einem harmonisch agierenden Hornsextett weiter. Die Blockflötenzwerge spielten ein altes vergnügtes Winterlied zum Lob der weißen Jahreszeit und Marija Stele stellte sich mit "Jingle bells" am Keyboard vor. Sehr sicher und selbstbewusst interpretierte Kasimir Flaig am Flügel Beethovens "Für Elise" dieses klassische Standardwerk für alle jungen Pianisten. Bei seinem Vortrag verzichtete er auf die Noten.

Begleitet von Otmar Mayer spielte Lena Schuchart "Faronells Ground", und ihren zweiten Vortrag hatte sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin Christina Polzer "The Entertainer". Unter der Leitung von Jystina Duda und begleitet von Stefan Langhammer, Gitarre und Kai Blessing am Xylophon interpretierte das Oboen -Ensemble Musikwerke aus der Barockzeit und anspruchsvolle weihnachtliche Melodien. Da gab es ein leichtes, klangvolles "Ritornello" und eine fröhliche, rasante "Jigg".

Dann baten sie mit "Let it snow" musikalisch um noch mehr Schnee und durch den stapfte gravitätisch "Rudolf mit der roten Nase". Sehr schön in breiten Melodiebögen der große "Alleluja-Kanon" und als stimmigen Abschluss spielte das Ensemble dann "Lobe den Herren". River Flows" spielte Patricia Meilhammer am Flügel und das Gitarrenensemble überzeugte intuitiv mit "Hotel California".

Mit lobenden Worten und viel Dank an Lehrer und Schüler verabschiedete Musikschulleiter Michael Jerg die Musiker in die kommenden Ferien.