Blumberg Vier Jugendturniere des TuS Blumberg

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr kicken 50 Jugendmannschaften bei den Turnieren des TuS Blumberg in der Eichbergsporthalle um den Sieg.

Weihnachtszeit ist in Blumberg stets auch Hallenfußballzeit. Fünfzig Nachwuchsmannschaften werden sich bei den traditionellen Hallenturnieren der Jugendabteilung des TuS Blumberg in der Eichbergsporthalle präsentieren. Von den Bambinis bis zu den D-Junioren stellen sich renommierte Vereine aus der Region vor. Am Mittwoch, 27. Dezember, machen die F-Jugendteams den Auftakt. Aufgeteilt in drei Staffeln spielen die 19 Teilnehmer drei Spieltage aus. In den Spielen ohne Wertung ist Gastgeber TuS Blumberg gleich mit drei Mannschaften am Ball. In der Gruppe I bestreitet der TuS Blumberg I am Mittwoch um 9 Uhr gegen die DJK Villingen das Auftaktspiel. In der Gruppe II sind ab 12.15 Uhr von den lokalen Vertretern der TuS Blumberg III sowie der SV Fützen vertreten. Der TuS Blumberg III sowie der VfL Riedböhringen sind ab 16.15 Uhr in der Gruppe III am Start.

Auftakt mit den F-Junioren

Am Donnerstag, 28. Dezember jagen ab 9 Uhr zwölf Bambini-Teams, aufgeteilt in zwei Sechsergruppen, dem Ball hinterher. Beim jüngsten Fußballsamen stellen sich in der Gruppe 1 der TuS Blumberg sowie der VfL Riedböhringen von den heimischen Vertretern der Jahrgänge 2011 und jünger vor. Ab 12 Uhr machen die kleinsten Minikicker der Jahrgänge 2012 die Halle unsicher. Gastgeber TuS Blumberg präsentiert hier eine Mannschaft. Der Donnerstag wird ab 15 Uhr mit einem D-Jugendturnier abgeschlossen. Nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" spielen sieben Teams den Tagessieger aus.

Der Lokalmatador TuS Blumberg trifft hier auf ein exklusives Teilnehmerfeld. Am Freitag, 29. Dezember, spielen nochmals 19 E-Jugendteams drei Tagessieger in verschiedenen Kategorien aus. Diese Veranstaltung wird um 9 Uhr mit der Begegnung TuS Blumberg 2 gegen den SV Zimmern, den Heimatverein des Nationalspielers Josuah Kimmich, eröffnet. Ab 12.15 Uhr trifft der TuS Blumberg 3 auf weitere sechs Gegner. Der TuS Blumberg I wird ab 16.15 Uhr mit seiner Sechsergruppe diese dreitägige Mammutveranstaltung beenden.