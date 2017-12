Blumberg Viele Blumberger haben sich schon mit Silvesterfeuerwerkskörpern eingedeckt

Der Verkauf von Silvesterfeuerwerkskörpern ist am Donnerstag gestartet. Pyrotechnische Gegenstände werden in allen Preislagen und Größen angeboten

Blumberg (bal) Seit Donnerstag bieten die einschlägige Supermärkte und Discounter in Blumberg wie Edeka, Thomas Philipps Sonderposten, Aldi und Lidl Feuerwerkskörper aller Klassen an. Von Wunderkerzen über Böller, Raketen und diversen anderen pyrotechnischen Gegenständen liegt dort alles was zu einer zünftigen Silvesternacht gehört, in den Regalen aus. Bereits am ersten der drei Verkaufstage kaufen die Kunden intensiv ein. So mancher Fünfzig- und Hunderteuroschein geht dabei über den Ladentisch, wenn die Kunden bezahlen. Es laufe wie geschmiert, hieß es in den Geschäften. Vom sogenannten Reibkopfknaller für 88 Cent bis zu den großen Feuerwerksbatterien für 70 Euro und der Pyro-Show sei bei Thomas Philipps alles zu haben, so der Supermarktchef Arnd. Am Silvesterknallerstand dort hat Verkäuferin Ann-Kathrin Lengsfeld ein wachsames Auge auf die Auslagen, denn Kinder und Jugendliche dürfen sich nur in Anwesenheit Erziehungsberechtigter etwas kaufen. Auch bei Edeka ist das Geschäft mit dem Silvester-Feuerwerk gut angelaufen. Ganze Familienverbände haben bereits ihre Bedürfnisse für die Silvesterfeier hier befriedigt, sagte Edeka-Chef Karsten Schlesiger. Die Preise liegen im Bereich zwischen einem und 50 Euro.

Inge Bialas war mit ihren Enkelkindern Marcel, Daniel und Simon Blank vor Ort und darauf bedacht, dass beim Kauf alles seine Ordnung hat. Auch beim Discounter Lidl laufe das Geschäft mit den pyrotechnischen Gegenständen gut an. Die teuersten Pakete liegen im Bereich von 60 Euro, sagte der Filialleiter. Das Feuerwerk in dieser Preisklasse sei bereits am ersten Tag ausverkauft, ergänzte er. Auffallend auch bei Lidl: Das Personal hat ein wachsames Auge auf den Bereich der Feuerwerkskörper. Nicht anders zu geht es bei Aldi, wo die Preise für die pyrotechnischen Gegenstände im Bereich zwischen drei und 50 Euro liegen. Auch dort sind schon einige Lücken in den Auslagen auszumachen. Eindringlich gewarnt wird vor dem fahrlässigen Umgang mit den Feuerwerkskörpern. Wer noch nicht für Silvester gerüstet ist, hat morgen noch einmal die letzte Möglichkeit.