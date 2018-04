Blumberg Viele Blumberger engagieren sich beim Stadtputz als Saubermänner

Weit mehr freiwillige Helfer als vorab angemeldet kamen am Samstag zur Stadthalle, um am Stadtputz teilzunehmen.

So war reges Treiben im Foyer angesagt, denn wer keine eigenen Handschuhe und Eimer mitgebracht hatte, wurde mit Handschuhen, Müllsack und Greiferstock mit Blumberg-Logo ausgerüstet. In Einzelgruppen wussten all die vielen Freiwilligen, wo sie den Unrat einsammeln sollten, der immer wieder von uneinsichtigen Mitmenschen in der Natur entsorgt wird. Zeitgleich kümmerte sich der Angelsportverein um das Zollhausried und alle aktiven Teilnehmer konnten am Müllschätz-Wettbewerb teilnehmen und vielleicht einen attraktiven Preis gewinnen. Nach all der Mühe war zum Mittag ein deftiges Vesper für alle Hilfswilligen angesagt.