Blumberg Unfallflucht in Blumberg nach Parkrempler am Ärztehaus: die Polizei sucht Zeugen

Unfallflucht in Blumberg nach Parkrempler am Ärztehaus: die Polizei sucht Zeugen

Nach einem Parkrempler am Wochenende auf Ärztehaus-Parkplatz in Blumberg flüchtete der Verursacher, die Polizei sucht Zeugen.

Blumberg (blu) Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Blumberger Winklerstraße hat am Wochenende ein unbekannter Fahrzeugführer einen Ford Fiesta beschädigt, teilt die Polizei mit. Das Ganze geschah in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Der Verursacher sei dann weggefahren, ohne sich um den Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei konnte aber nach eigenen Angaben graue Lacksplitter sichern. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0771/83783-0.