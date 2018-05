Nach einem Unfall zwischen Riedöschingen und Hondingen kam die 24-jährige Fahrerin, die aus einem anderen Landkreis stammt, schwer verletzt ins Krankenhaus. Sie hatte sich mit ihrem Auto überschlagen, das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Schwer verletzt kam eine 24-jährige Autofahrerin am Samstag nach einem Unfall in das Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Gegen 9.55 Uhr war sie auf der Straße (L 185) zwischen Riedöschingen und Hondingen auf das Straßenbankett gekommen. Beim Korrigieren habe die junge Frau das Fahrzeug übersteuert, der Wagen wurde nach links geschleudert, habe sich auf einem Acker überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben. An ihrem Fahrzeug sei Totalschaden in Höhe von circa 1500 Euro entstanden.