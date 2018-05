Blumberg Unfall auf der B 314 bei Blumberg-Randen: Auto kracht in die Leitplanken

Bei einem Unfall am Dienstag auf der B 314 bei Blumberg-Randen entstand am Unfallauto Totalschaden.

Blumberg (blu) Auf der B 314 kam es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall zwischen Blumberg-Epfenhofen und Randen, meldet die Polizei. Ein 25-jähriger Lenker, der in Richtung Randen unterwegs war, kam nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve von der Straße ab und krachte in die Leitplanken. Der Fahrer blieb offensichtlich unverletzt, am Kleinwagen des 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.